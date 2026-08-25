¿Por qué suspendieron las inscripciones de Adulto Mayor en Soledad?: esto se sabe

La Secretaría de Gestión Social de Soledad informó que, por directriz del Departamento de Prosperidad Social (DPS), fueron suspendidas temporalmente las inscripciones al programa de Adulto Mayor en el municipio. La medida hace parte del proceso de actualización de información y verificación de datos de las personas que buscan acceder al beneficio.

Según la administración municipal, la actualización del Registro Único de Ingresos (RUI) permitirá identificar a los potenciales beneficiarios que cumplen con los criterios establecidos y garantizar una adecuada asignación del programa.

Revisión de beneficiarios y próximos pagos

La secretaria de Gestión Social, Mireya Avendaño, explicó que actualmente se adelantan cruces y filtros en las bases de datos, lo que ha generado ajustes en algunos casos de personas que no cumplen con las condiciones establecidas para continuar dentro del programa.

La funcionaria indicó que la Alcaldía está a la espera de las orientaciones del Gobierno Nacional sobre las fechas de pago de los próximos ciclos y las instrucciones para la reapertura de inscripciones. Mientras tanto, invitó a los adultos mayores y sus familias a consultar únicamente los canales oficiales para conocer nuevas disposiciones.

Más de 100 solicitudes diarias

La Secretaría de Gestión Social señaló que diariamente recibe cerca de 100 solicitudes de adultos mayores interesados en ingresar al programa, por lo que reconoció la expectativa de la comunidad frente al proceso.

La administración municipal recordó que el acceso al programa está dirigido actualmente a personas caracterizadas dentro del nivel A, de acuerdo con los criterios definidos por Prosperidad Social, y aseguró que informará oportunamente cualquier cambio relacionado con inscripciones, pagos o nuevas convocatorias.