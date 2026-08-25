Buscan a hombre de 41 años que desapareció tras volcarse una draga en Ponedera

Una operación de búsqueda se adelanta en el río Magdalena para localizar a Derwin Cervantes Martínez, de 41 años, quien desapareció por inmersión tras un accidente registrado en el sector Las Compuertas de Bavaria, en jurisdicción del municipio de Ponedera, Atlántico.

De acuerdo con la información entregada por el mayor de la Defensa Civil, Néstor Rodríguez, el hecho ocurrió cuando una empresa contratista de la Alcaldía de Ponedera realizaba labores de dragado en un planchón.

“Según el reporte conocido por los organismos de socorro, durante las maniobras el planchón y la draga habrían perdido el control y se volcaron. En ese momento, dos personas cayeron al río: una logró salir hasta la orilla, mientras que Cervantes Martínez desapareció en las aguas”. Manifestó.

Activan operativo de búsqueda

Desde tempranas horas, las autoridades y organismos de socorro realizan recorridos y barridos por el río Magdalena desde Sabanagrande hasta el punto donde se produjo la desaparición, con apoyo de embarcaciones para ampliar la zona de búsqueda.

En las labores participan el Comité de Gestión del Riesgo, encabezado por el alcalde de Ponedera, Juan Sebastián Mendoza; el subsecretario de Gestión del Riesgo del Atlántico; el Cuerpo de Bomberos de Sabanagrande; unidades de búsqueda y rescate de la Defensa Civil y Guardacostas de Barranquilla.

Los equipos adelantan recorridos

Mientras continúan las labores de rescate, la esposa y la suegra de Derwin Cervantes Martínez reciben atención psicológica como parte del acompañamiento brindado a la familia.