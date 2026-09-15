Promigas advierte que déficit de gas ya es una realidad estructural en Colombia

Juan Manuel Rojas, presidente de Promigas, entregó los resultados del vigésimo séptimo informe del Sector Gas Natural en Colombia, presentado por la compañía en donde se advierte que algunas industrias ya están siendo racionadas por falta de gas natural y alertó por la caída de la producción y de las reservas del país.

“Colombia pasó de advertir posibles dificultades de abastecimiento, como lo venimos haciendo con la industria durante los últimos años, a enfrentar una reducción estructural de la oferta nacional de gas”, dijo.

Rojas indicó que en el último año la producción fiscalizada de gas natural cayó un 12 %, mientras que al comparar 2025 con 2021, la reducción supera el 30 %.

En el último año, la producción fiscalizada de gas natural cayó 12% Y si comparamos la producción de gas natural que tuvimos en el 2025 con la que teníamos en el 2021, la misma cayó en más de un 30%. En cuatro años, destruimos 30% de la producción de gas natural”, sostuvo.

El informe plantea cinco decisiones prioritarias para fortalecer la seguridad energética, entre ellas: Recuperar la oferta nacional de gas, Asegurar y diversificar las importaciones y Recuperar la estabilidad regulatoria.