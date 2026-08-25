Se confirma secuela de “Cómo perder a un hombre en 10 días” con el regreso de la actriz Kate Hudson

Este martes se conoció que la secuela de la película ‘Cómo perder a un hombre en 10 días’, con el regreso de la actriz y cantante estadounidense Kate Hudson, la protagonista original, esta vez como productora, está en producción.

¿En qué fase se encuentra la producción de la secuela?

El desarrollo de la secuela se encuentra en una fase inicial, y aún no se ha seleccionado el reparto ni varios roles creativos clave, según una fuente cercana al proyecto.

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¿Volverá también Matthew McConaughey?

La intención de los cineastas y del estudio es que Hudson y su coprotagonista de la película original, Matthew McConaughey, retomen sus papeles.

Actualmente, el proyecto busca un guionista, por lo que el reparto dependerá de la elección del guionista.

¿Sobre qué trata ‘Cómo perder a un hombre en 10 días’?

‘Cómo perder a un chico en 10 días’ es una comedia romántica de 2003 dirigida por Donald Petrie, con guion de Kristen Buckley, Brian Regan y Burr Steers, y protagonizada por Kate Hudson y Matthew McConaughey.

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Basada libremente en el libro ilustrado homónimo de Michele Alexander y Jeannie Long, la trama gira en torno a una escritora de una revista femenina y un ejecutivo de publicidad que inician una relación con segundas intenciones.

‘Cómo perder a un chico en 10 días’ se estrenó en cines de Estados Unidos el 7 de febrero de 2003 y fue un éxito de taquilla, recaudando 177,5 millones de dólares frente a un presupuesto de producción de 50 millones de dólares.