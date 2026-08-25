Dua Lipa revela detalles de su boda y habla de la nueva etapa musical que prepara

Dua Lipa atraviesa una nueva etapa tanto en su vida personal como en su carrera musical. La cantante habló sobre su “mágico” día de boda con el actor Callum Turner y también reveló en qué está encontrando inspiración para su próximo álbum.

Durante una entrevista con Vogue Italia, la artista contó que para su boda siguió dos consejos: vivir la celebración como si fueran invitados y buscarse constantemente entre la multitud para mantenerse conectados durante la fiesta.

La celebración se realizó en junio en Sicilia, después de una ceremonia civil en Londres. Entre los invitados estuvo Elton John, quien además ofreció una presentación.

Pero más allá de su vida personal, Dua Lipa también habló de la música que está preparando. La cantante explicó que su proceso creativo ha cambiado con el paso de los años. Ahora le interesa explorar el amor desde una perspectiva diferente, especialmente lo que ocurre cuando una persona encuentra una relación estable y deja atrás el desamor.

La artista también recordó que durante su Radical Optimism Tour se atrevió a cantar en los idiomas locales de algunos países donde se presentó, algo que aseguró que antes no habría hecho por su perfeccionismo.

Su último álbum, Radical Optimism, fue lanzado en 2024 y debutó en el segundo lugar del Billboard 200. Ahora, todas las miradas están puestas en su próximo proyecto musical, para el que ha estado trabajando en estudios de Nueva York.

Así, mientras disfruta de su nueva vida junto a Turner, Dua Lipa también prepara una nueva etapa musical marcada por experiencias más personales, reales y maduras.