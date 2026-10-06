El artista paisa Carabine3 se une a Anuel AA en su nueva canción titulada “versAAce”

El artista paisa, Carabin3 presenta una canción junto al reconocido artista del trap latino, Anuel AA en un encuentro que nace de una referencia a “3 Some” y se transforma en una nueva historia marcada por el exceso, la ausencia y el despecho.

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Después de una destacada participación en Medayoung, la Semana de la Juventud de Medellín, Carabin3 presenta “versAAce” junto a Anuel AA, una colaboración que representa uno de los momentos más importantes de su carrera y que reúne en una misma canción a un artista de la nueva generación del trap colombiano con una de las figuras que ha marcado la evolución del género urbano a nivel internacional.

¿Cómo nace la unión musical?

La unión entre ambos artistas comenzó a partir de la propia propuesta de Carabin3. Durante el proceso creativo de “versAAce”, el artista paisa tomó como una de sus principales referencias el concepto y la esencia de “3 Some” de Anuel AA, buscando construir una nueva historia a partir de ese universo y llevarlo hacia una experiencia propia, atravesada por el despecho, la nostalgia y la dificultad de reemplazar a una persona que continúa presente en la mente.

El tema llegó hasta Anuel AA durante su proceso de creación. El equipo de Carabin3 le hizo llegar la canción al artista puertorriqueño, quien escuchó la propuesta, conectó con ella y decidió formar parte del proyecto con su participación vocal en el coro.

“VersAAce” establece un puente entre la influencia de una figura esencial para el desarrollo del trap latino y la identidad de una nueva generación de artistas colombianos que busca llevar su sonido a nuevos escenarios.

La canción cuenta la historia de alguien que intenta llenar con excesos el vacío que deja una ausencia. Noches largas, alcohol, mujeres, dinero y distracciones funcionan como una manera de escapar de aquello que realmente permanece en su cabeza.

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Presencial de Anuel AA

La presencia de Anuel AA refuerza precisamente ese universo. Su participación incorpora su sello al concepto construido por Carabin3 y permite que la canción dialogue directamente con una de las raíces más reconocibles del trap latino, mientras el artista paisa imprime su propia identidad y perspectiva. La colaboración también se extiende al universo audiovisual.

Videoclip de la canción:

En el videoclip -bajo la dirección creativa del también paisa Ricardo Agudelo- de “versAAce”, Carabin3 interpreta a un personaje con estética de gánster, rodeado de alcohol, mujeres y excesos, en una vida que parece representar el poder y el desenfreno.

Sin embargo, detrás de esa imagen existe otra realidad: una mujer que continúa ocupando sus pensamientos. Una bailarina representa a esa persona que ya no está, pero que permanece presente en la mente del protagonista, convirtiéndose en el recuerdo del que intenta escapar.

El videoclip fue grabado en un bar de estética retro en Medellín, escenario que permite construir una atmósfera nocturna y cinematográfica y reforzar la dualidad entre la vida que el personaje muestra y aquello que realmente sucede en su interior. Con “versAAce”, Carabin3 convierte una referencia a uno de los artistas que más ha influenciado el trap latino en una colaboración real con esa misma figura, dando como resultado un encuentro entre dos momentos de la música urbana y una canción que representa el crecimiento de un artista paisa que comienza a conectar su propuesta con nombres de alcance internacional.

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