Pipe Bueno estrena ‘Qué Más’, una de las canciones de su álbum ‘Aquí Estoy Yo’

El cantante colombiano Pipe Bueno presentó ‘Qué Más’, una de las canciones que hacen parte de su nuevo álbum Aquí Estoy Yo, un trabajo discográfico compuesto por 23 temas que reúne diferentes historias y sonidos relacionados con la música regional colombiana.

En esta canción, el artista aborda una historia de conquista y romance. La letra presenta a un hombre que ha intentado diferentes maneras de acercarse a la persona que le interesa y, ante la falta de una respuesta, se pregunta qué más puede hacer para conseguir una oportunidad.

Musicalmente, ‘Qué Más’ mantiene la identidad de Pipe Bueno dentro de la música popular y regional, con una propuesta enfocada en el romance y una interpretación que busca transmitir la intención de conquistar a esa persona especial.

El tema forma parte de Aquí Estoy Yo, álbum en el que el cantante presenta diferentes facetas de su propuesta musical. A lo largo de las 23 canciones, Pipe Bueno aborda situaciones relacionadas con las relaciones de pareja, el amor, el desamor y momentos de su vida personal.

Antes de la llegada del álbum, el artista había presentado canciones como ‘Perdón’ y ‘La Bailada’, que sirvieron como adelanto de esta nueva etapa musical. Con Aquí Estoy Yo, el cantante amplía su repertorio y reúne en un mismo proyecto canciones con diferentes historias y estilos dentro del género regional.

En el caso de ‘Qué Más’, la historia se concentra en una situación reconocible para quienes han intentado conquistar a alguien y no saben qué otro recurso utilizar para conseguir un sí. De esta manera, Pipe Bueno lleva una situación cotidiana al terreno de la música popular.

El álbum Aquí Estoy Yo ya está disponible en las principales plataformas digitales, donde sus seguidores pueden escuchar las 23 canciones que componen el proyecto.