La cantante Kali Uchis regresó a Colombia y entregó ayudas a las víctimas del terremoto en Pereira

LOS ANGELES, CALIFORNIA - APRIL 29: Kali Uchis attends the 2026 Billboard Women in Music at Hollywood Palladium on April 29, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic) / Axelle/Bauer-Griffin

La cantautora estadounidense Kali Uchis estuvo recientemente de visita en Colombia y fue captada entregando ayudas a varios de los damnificados del terremoto de magnitud 7,4 del pasado 10 de agosto en Pereira.

En un video compartido en redes sociales por la creadora de contenido Andrea Rico, se le ve junto a la artista entregando kits de ayuda a los afectados desde un camión en Dosquebradas, Risaralda.

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En otra publicación se le ve en una foto junto al cantante pereirano Charlie Bermúdez.

Karly Marina Loaiza, más conocida como Kali Uchis, nació el 17 de julio de 1994 en Alexandria, Virginia, un suburbio de Washington, D.C.

Su padre es colombiano y su madre era estadounidense.

Sus padres se conocieron a finales de la década de 1980, y su padre regresó a Colombia cuando Uchis estaba en la escuela secundaria.

Loaiza residía en Pereira, la ciudad de origen de su padre.

Posteriormente, pasaba los veranos en Colombia con su padre, tíos y tías.

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Según el último balance entregado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), las víctimas del terremoto ascendieron a 331 muertos, 4.439 heridos, 240 desaparecidos y 364 personas rescatadas.