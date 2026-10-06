Rubén Blades, Maluma y Becky G, entre las estrellas de Billboard Latin Music Week 2026

La música latina volverá a reunirse en Miami con una nueva edición de Billboard Latin Music Week, que este año contará con la participación de grandes artistas como Rubén Blades, Maluma, Becky G, Pitbull, Anuel AA, Greeicy y Ryan Castro.

La organización confirmó este martes nuevos nombres que se suman a la programación del evento, que se realizará del 19 al 22 de octubre en el Faena Forum Miami Beach.

Entre las nuevas figuras anunciadas están Rubén Blades, Anthony Ramos, Lenny Tavárez y Tito Nieves, quienes participarán en diferentes espacios durante la semana dedicada a celebrar la música y la cultura latina.

El encuentro tendrá conversaciones con artistas, paneles, presentaciones en vivo, talleres, encuentros de la industria y actividades especiales. Además, la programación reunirá a representantes de diferentes géneros y generaciones de la música latina.

Uno de los momentos destacados será la conversación con Rubén Blades, mientras que Maluma tendrá dos espacios: uno dedicado a hablar sobre salud mental y otro en formato de entrevista sobre su trayectoria.

También habrá encuentros con Becky G, Pitbull, Anuel AA, Kany García, Carlos Rivera, Mau y Ricky y Fuerza Regida, entre otros artistas.

La presencia colombiana también tendrá protagonismo. En la programación aparecen Greeicy, Ryan Castro, Jessi Uribe, Paola Jara, Grupo Niche y Ela Taubert, quienes harán parte de diferentes actividades durante el evento.

La semana cerrará el 22 de octubre con los Billboard Latin Music Awards, ceremonia que se realizará en Miami y será transmitida en vivo por Telemundo y Peacock.

Para esta edición, Peso Pluma lidera las nominaciones con 17 menciones, seguido por Tito Double P, con 15, y Fuerza Regida, con 12.

Las entradas para Billboard Latin Music Week ya están disponibles, mientras que algunos de los eventos y presentaciones tienen acceso limitado para los asistentes registrados.