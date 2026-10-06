Carlos Vives estrena el video de “Sombra Perdida”, una fusión de vallenato y flamenco

Carlos Vives presentó este 6 de octubre el video oficial de “Sombra Perdida”, una de las canciones que hacen parte de su más reciente producción discográfica, El Último Disco, Vol. 1, álbum que además está nominado a los Latin GRAMMY 2026 en la categoría Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato.

La canción es una nueva versión del clásico compuesto por Rita Fernández Padilla, artista samaria considerada una de las voces fundamentales de la historia del vallenato. En esta oportunidad, Vives llevó la composición a un encuentro musical entre Colombia y España, acompañado por la voz de Niña Pastori, el acordeón de Israel Romero y las guitarras flamencas de Josemi Carmona.

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La producción mezcla elementos tradicionales del vallenato con sonidos del flamenco y presenta una historia marcada por el amor no correspondido y los recuerdos que permanecen con el paso del tiempo.

El videoclip fue realizado por Mestiza Films y dirigido por Sergio I. Rodríguez y Felipe Montoya. Las imágenes muestran diferentes momentos que hicieron posible esta colaboración, incluyendo el encuentro de Carlos Vives y Niña Pastori en un estudio de grabación en Sevilla.

El video también incluye imágenes de la visita de Niña Pastori a Santa Marta, donde acompañó a Vives durante la serenata por los 500 años de la fundación de la ciudad, además de la grabación del acordeón de Israel Romero en los estudios de Vives.

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Con este lanzamiento, Carlos Vives continúa explorando las raíces de la música colombiana desde una mirada contemporánea, mientras celebra las canciones que han marcado la historia del vallenato.

El estreno llega además en un momento importante para el artista, quien suma una nueva nominación a los Latin GRAMMY, premios en los que acumula 49 nominaciones y 19 galardones.

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Mientras continúa con la promoción de El Último Disco, Vol. 1, Vives prepara su regreso a los escenarios colombianos con el Tour Al Sol 2027, que tendrá presentaciones en Ibagué, Medellín, Pereira, Cali y Bucaramanga.