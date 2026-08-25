Wisin reveló la verdad detrás del anuncio de ‘La Universidad del Perreo’. ¿De qué se trata?

MEXICO CITY, MEXICO - NOVEMBER 26: Singer Wisin performs during the Flow Fest 2023 at Autodromo Hermanos Rodriguez on November 26, 2023 in Mexico City, Mexico. (Photo by Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images) / Medios y Media

Este lunes el rapero, cantautor y productor discográfico puertorriqueño Wisin reveló la verdad detrás del anuncio de ‘La Universidad del Perreo’, el nombre de su nuevo álbum de estudio.

A través de su cuenta oficial de Instagram publicó un segundo comunicado diciendo:

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“A todos nuestros aspirantes y público en general”, inició.

“Tras una semana de haber presentado la UNIVERSIDAD DEL PERREO y ver la histórica respuesta de quienes buscan ser parte de este movimiento, ha llegado el momento de dar el primer gran paso de nuestra institución”, continuó.

“Hoy como decano, anuncio oficialmente que el material de estudio definitivo ya está listo. A partir de las 7:00 PM (Hora de Puerto Rico) estará disponible el pre-save del álbum oficial: LA UNIVERSIDAD DEL PERREO, el cual llegará a este mundo el 3 de septiembre”, anunció.

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“Este es solo el inicio de todo lo que nuestra institución tiene preparado para honrar la música y evolución del perreo. Completen el pre-save oficial y repasen las bases. Las clases apenas comienzan”, finalizó.

Además, publicó un video en el que da la bienvenida afirmando: “Se hizo un llamado a los mejores de esta materia para traerles el sonido original, la esencia que comenzó todo”.