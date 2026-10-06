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06 oct 2026 Actualizado 17:51

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Shakira y Piqué regresan al juzgado en Barcelona en medio de la nueva etapa musical de la cantante

La artista colombiana se encuentra en España por su agenda de conciertos y aprovechó su presencia en Barcelona para participar en la revisión del acuerdo de visitas de sus hijos.

24 November 2019, Spain, Madrid: The Director of the organization Gerard Piqué and his wife, the singer, Shakira, during the final of the tournament between Spain and Canada, in Madrid, Spain, November 24th, 2019. Photo: Cézaro De Luca Photo: Cezaro De Luca/dpa (Photo by Cezaro De Luca/picture alliance via Getty Images)

24 November 2019, Spain, Madrid: The Director of the organization Gerard Piqué and his wife, the singer, Shakira, during the final of the tournament between Spain and Canada, in Madrid, Spain, November 24th, 2019. Photo: Cézaro De Luca Photo: Cezaro De Luca/dpa (Photo by Cezaro De Luca/picture alliance via Getty Images) / picture alliance

24 November 2019, Spain, Madrid: The Director of the organization Gerard Piqué and his wife, the singer, Shakira, during the final of the tournament between Spain and Canada, in Madrid, Spain, November 24th, 2019. Photo: Cézaro De Luca Photo: Cezaro De Luca/dpa (Photo by Cezaro De Luca/picture alliance via Getty Images)
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Shakira volvió a ser noticia en Barcelona, ciudad que marcó una etapa importante de su vida personal y profesional, pero esta vez su regreso ocurre mientras atraviesa uno de los momentos más activos de su carrera musical.

La cantante colombiana se encuentra en España como parte de su agenda artística y, durante su estadía, tuvo que regresar a la Ciudad de la Justicia de Barcelona junto a su expareja, el exfutbolista Gerard Piqué, para revisar el acuerdo relacionado con las visitas de sus hijos.

Aunque el encuentro tiene un componente judicial, Shakira continúa enfocada en su carrera musical y en los compromisos que tiene programados en el país europeo.

De acuerdo con un comunicado difundido por su equipo de prensa, la artista no busca reducir el tiempo que sus hijos pasan con su padre. Su propuesta está relacionada con la manera en que se realizan los desplazamientos entre Miami y Barcelona.

La colombiana plantea que, durante períodos de vacaciones cortos, sea Piqué quien viaje a Miami para compartir con los menores, en lugar de que ellos tengan que realizar viajes transatlánticos de corta duración.

Mientras este proceso se desarrolla, Shakira continúa consolidando la etapa internacional de su carrera. La artista ha retomado con fuerza los escenarios después del lanzamiento de nuevos proyectos musicales y de una gira que la ha llevado nuevamente a encontrarse con sus seguidores alrededor del mundo.

Su regreso a Barcelona ocurre, entonces, en un momento en el que la música vuelve a ocupar un lugar central en su vida, mientras continúa trabajando en sus presentaciones y proyectos.

Más información

Shakira y Piqué se separaron en 2022, después de 12 años de relación. Ese mismo año llegaron a un acuerdo sobre la custodia de sus hijos, quienes posteriormente se radicaron en Miami junto a la cantante.

Por ahora, se espera que el juzgado determine si se modifica el acuerdo de visitas vigente, mientras Shakira continúa con su agenda artística en España.

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