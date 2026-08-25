Ryan Castro amplía su gira por Estados Unidos con 17 conciertos de ‘Sendé The Last Dance’

Ryan Castro continúa expandiendo su presencia internacional con ‘Sendé: The Last Dance’, la nueva etapa de su gira por Estados Unidos, que contará con 17 presentaciones durante septiembre y octubre.

El cantante colombiano, que comenzó su carrera actuando en buses públicos, ha logrado dar el salto a grandes escenarios. Su primera gira en solitario por Estados Unidos en 2025 tuvo presentaciones en ciudades como Los Ángeles, Miami y Nueva York.

El éxito de esos conciertos llevó a Castro y su equipo a ampliar su recorrido. La nueva etapa incluirá paradas en Boston, Orlando, Nashville, San Antonio y Las Vegas, además de un regreso a Nueva York.

El espectáculo estará dividido en tres partes y mostrará diferentes etapas de la carrera del artista, desde sus canciones de dancehall hasta sus éxitos de reguetón y los temas que reflejan sus raíces colombianas.

El montaje también estará inspirado en los dos lugares que han marcado su sonido: Medellín y Curazao, donde vivió parte de su adolescencia y comenzó a desarrollar su proyecto musical.

Con esta gira, Castro se prepara para cerrar la etapa de su álbum Sendé, mientras trabaja en un nuevo proyecto que, según adelantó, tendrá un sonido más maduro y canciones más sentimentales.