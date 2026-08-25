Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

25 ago 2026 Actualizado 23:54

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Política

Presidente De la Espriella confirmó a Clara Sandoval como nueva gerente de Bogotá

Impulsar las obras de nuevas líneas del metro de Bogotá, el Regiotram y recuperar la seguridad en la capital del país, las tareas de Clara Sandoval.

Foto: Suministrada

Foto: Suministrada

Foto: Suministrada
Añadir Caracol Radio en Google

En el Palacio de San Carlos, el presidente Abelardo de la Espriella confirmó a Clara Lucía Sandoval como nueva gerente de Bogotá.

Lea aquí: Contraloría despidió 349 funcionarios de planta temporal que vigilan regalías por falta de dinero

“He designado a la doctora Clara Lucía Sandoval Moreno como gerente de Bogotá por parte del Gobierno Nacional”, mencionó el mandatario.

La exconcejal se encargará de articular y gestionar los planes entre el Distrito y el Gobierno para la capital del país.

Su principal función, con respecto a lo que dijo el presidente de la República, será impulsar las obras de las líneas del metro de Bogotá, el Regiotram y la recuperación de la seguridad de la capital colombiana.

Felipe Lara

Felipe Lara

Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir