Presidente De la Espriella confirmó a Clara Sandoval como nueva gerente de Bogotá

En el Palacio de San Carlos, el presidente Abelardo de la Espriella confirmó a Clara Lucía Sandoval como nueva gerente de Bogotá.

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“He designado a la doctora Clara Lucía Sandoval Moreno como gerente de Bogotá por parte del Gobierno Nacional”, mencionó el mandatario.

La exconcejal se encargará de articular y gestionar los planes entre el Distrito y el Gobierno para la capital del país.

Su principal función, con respecto a lo que dijo el presidente de la República, será impulsar las obras de las líneas del metro de Bogotá, el Regiotram y la recuperación de la seguridad de la capital colombiana.