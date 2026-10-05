Mesa directiva de Cámara pidió investigar a dos congresistas: Hernán Pérez y Luz Verónica Estrada

La mesa directiva de la Cámara de Representantes solicitó a la Comisión Legal de Ética y Estatuto del Congresista abrir investigaciones contra los representantes Hernán Muriel Pérez y Luz Verónica Estrada, por dos episodios ocurridos durante recientes sesiones plenarias.

La primera solicitud está relacionada con el representante Hernán Muriel Pérez, quien asistió en bermudas a la sesión en la que se debatió la moción de censura contra el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, el pasado 15 de septiembre.

La situación generó cuestionamientos entre algunos congresistas y sectores de la opinión pública sobre la presentación personal y el comportamiento que deben mantener los representantes durante las sesiones plenarias. Por este motivo, la mesa directiva pidió que el caso sea revisado de oficio por la Comisión de Ética.

El segundo episodio involucra a la representante Luz Verónica Estrada, quien protagonizó un cruce con el representante Daniel Briceño en medio de una plenaria. Durante la discusión, Estrada fue registrada sujetando a Briceño de la chaqueta, hecho que generó reacciones dentro y fuera del recinto.

Posteriormente, la representante ofreció disculpas por lo ocurrido y reconoció que su comportamiento no fue adecuado.

“Estos hechos deben ser evaluados por la Comisión de Ética para determinar si hubo alguna conducta contraria al reglamento y al Estatuto del Congresista”, señaló la mesa directiva al solicitar el trámite de las investigaciones.

Con estas actuaciones, la Cámara busca que se establezcan eventuales responsabilidades y que se fijen precedentes frente a comportamientos que puedan afectar el normal desarrollo de los debates legislativos.

La Comisión Legal de Ética y Estatuto del Congresista será la encargada de analizar los hechos, escuchar a los representantes involucrados y determinar si procede alguna actuación disciplinaria.