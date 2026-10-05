De la Espriella activó la Fuerza de Tarea Conjunta Urano: “Con el terrorismo no hay contemplaciones”

Desde Valledupar, el presidente Abelardo De La Espriella activó la Fuerza Tarea Conjunta Urano, con la que buscan combatir las organizaciones criminales dedicadas a las economías ilegales, especialmente el robo de hidrocarburos.

Además le reiteró a la Fuerza pública que, como jefe máximo de las Fuerzas Militares, va a estar presente en cada operación y bombardeos y va acompañarlos en este trabajo para combatir el narcoterrorismo.

En medio de la ceremonia militar, reiteró en que: “con el terrorismo no hay contemplaciones ni hay negociaciones.”.

No habrá negociaciones

En medio de la activación de la Fuerza Tarea Conjunto Urano, el presidente De La Espriella aseguró que esta Fuerza no tendrá contemplaciones: “al narcoterrorismo hay que combatirlo con la fuerza legítima de las leyes y armas de la República. No habrá contemplaciones en el campo de batalla, pero tampoco en el terreno político, donde también hay que enfrentarlos”.

“Rechazo de manera contundente también que se pretenda presentar la firmeza del Estado como una posición inhumana. Inhumano es abandonar a las comunidades a su suerte; inhumano es acostumbrarnos a ver regiones donde una organización terrorista es la que decide quién entra, quién sale, quién trabaja y quién vive. Inhumano es pedirle a la gente honrada que continúe viviendo entre el miedo y el terror, mientras desde el alto Gobierno se buscan fórmulas para reconocerle una categoría política a los delincuentes de la peor condición”, agregó el presidente.