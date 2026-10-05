JEP responde a cuestionamientos por declaración de Timochenko sobre trato a secuestrados

Una declaración entregada por Rodrigo Londoño, conocido como ‘Timochenko’, ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en febrero de 2019 volvió a generar cuestionamientos sobre el tratamiento que recibieron los secuestrados de las extintas Farc-EP.

La senadora María Clara Posada publicó apartes de esa declaración, correspondiente al 14 de febrero de 2019, durante una diligencia presidida por la magistrada Julieta Lemaitre.

Según la publicación, Londoño habría dicho ante la JEP: “Había criterios unitarios de buen trato, buena comida. Incluso, si no había comida para uno, para el que estaba retenido se le debía garantizar la comida (…) tortura no, jamás”.

La senadora cuestionó estas afirmaciones y aseguró que serían una muestra de “cinismo y burla a las víctimas” por parte de quienes participaron en el conflicto armado.

Ante estos señalamientos, la JEP recordó que precisamente dentro del Caso 01, que investiga los secuestros cometidos por las Farc-EP, la Sala de Reconocimiento estableció que existía una directriz de “buen trato” para los cautivos, pero concluyó que esta no se cumplió en la práctica.

La Jurisdicción señaló que los secuestrados quedaron a merced de los integrantes encargados de su vigilancia y fueron sometidos a distintos vejámenes durante el cautiverio.

Además del secuestro, la JEP imputó a 63 exintegrantes de las Farc-EP, entre ellos los siete integrantes del antiguo Secretariado, crímenes de guerra y de lesa humanidad como tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, homicidio, desaparición forzada, desplazamiento forzado y violencia sexual.

La JEP sostuvo que, por primera vez, la justicia documentó los crímenes adicionales que sufrieron las víctimas de secuestro y reiteró que la existencia de una norma interna sobre “buen trato” no significó que esta fuera cumplida durante el cautiverio.