Casa de Nariño vuelve a ser la sede oficial del Gobierno: De La Espriella despachará desde Palacio

Mucho se ha hablado sobre la sede oficial del nuevo gobierno, pues desde el primer momento el presidente Abelardo De La Espriella ha dicho que despachará desde el Palacio de San Carlos cuando esté en Bogotá.

Sin embargo, tras su llegada oficial al Gobierno, se ha dado cuenta, que la Casa de Nariño, cuenta con todas las adecuaciones necesarias para su gobernabilidad.

Así las cosas, decidió que el Palacio presidencial será su sede oficial de gobierno; sin embargo, será de manera alterna con el Palacio de San Carlos.

Y es que el mandatario si ha dejado claro que gobernará desde las regiones, por lo que también cuenta con una sede de Gobierno que instaló en la ciudad de Barranquilla.

No obstante, cuando esté en Bogotá lo hará desde la Casa de Nariño, pero lo hará cuando terminen las adecuaciones que están realizando para su llegada.