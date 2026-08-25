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25 ago 2026 Actualizado 15:06

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Más de 100 indígenas llegaron desplazados a Medellín desde Quibdó por amenazas del Clan del Golfo

Según información preliminar, el desplazamiento forzado estaría relacionado con el homicidio de un líder indígena en Chocó.

Familias indígenas desplazadas de Chocó en Medellín. Foto: Cortesía.

Familias indígenas desplazadas de Chocó en Medellín. Foto: Cortesía.

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Alrededor de 35 familias de una comunidad indígena de Quibdó, Chocó, llegaron en la mañana del martes 25 de agosto a Medellín desplazados por amenazas y presiones de grupos armados que hacen presencia en sus territorios.

Según las primeras informaciones, el asesinato de un líder indígena de su municipio habría desencadenado que las más de 100 personas, en su mayoría menores de edad, huyeran de sus hogares, señalando al Clan del Golfo como la principal estructura detrás de las intimidaciones y hechos violentos en su departamento.

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Atención humanitaria

Desde la Alcaldía de Medellín indicaron que se activó la atención para garantizar asistencia humanitaria a las familias desplazadas y coordinar el apoyo con las autoridades competentes.

“Estamos en la Casa de Etnias, donde se les va a hacer diagnóstico base y recibir la declaración con la Personería de Medellín, y de ahí, de acuerdo a lo que declaren, se les activa la ruta de albergue o ayuda para que regresen”, indicó Carlos Arcila, secretario de Paz y Derechos Humanos.

Las autoridades también analizan las condiciones de seguridad en el territorio para establecer si es posible un eventual retorno de las familias a Quibdó. Por ahora, los más de 100 indígenas permanecen bajo atención de las autoridades de Medellín.

Laura Sampedro

Laura Sampedro

Comunicadora social y periodista con enfoque en territorio, género y derechos humanos. Con formación...

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