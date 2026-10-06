Estudiante termina hospitalizada tras ser agredida por una compañera en colegio de Copacabana

Copacabana, Antioquia

Una estudiante de grado sexto de la Institución Educativa Presbítero Bernardo Montoya Giraldo, en el municipio de Copacabana, fue víctima de una fuerte agresión física por parte de una compañera de colegio. Los hechos ocurrieron el viernes 2 de octubre durante el receso escolar y quedaron registrados en videos grabados por otros alumnos que presenciaron la escena.

Según la denuncia pública realizada por la familia de la víctima, el ataque se produjo en medio de una situación de acoso constante que venía presentándose desde hace un mes. La disputa desencadenante se habría originado ante la negativa de la menor de prestar un producto de cosmetología a su agresora, quien la habría arrinconado, golpeado contra un muro y propinado patadas mientras otros estudiantes alentaban la agresión.

Presuntas omisiones institucionales y respuesta docente

La familia de la menor afectada señaló que las directivas y el cuerpo docente habían sido alertados previamente sobre el matoneo. De acuerdo con el testimonio de la víctima, al reportar la situación semanas atrás, un profesor le habría indicado que la forma de proceder era dejar agredirse para luego interponer la queja formal.

Asimismo, la madre de la estudiante afirmó que al llegar al establecimiento encontró a su hija sola en un salón y sin acompañamiento de personal educativo. Denunció además que la notificación telefónica inicial emitida por el colegio presentó el hecho como un accidente y no como un caso de violencia escolar, contradiciendo las grabaciones que circulan entre la comunidad educativa.

Estado de salud y antecedentes en el plantel

Como consecuencia de las contusiones en el cuerpo y la cabeza, la menor tuvo que ser ingresada a la urgencia pediátrica del Hospital Marco Fidel Suárez, donde permaneció bajo observación médica y dada de alta en las útlimas horas. Padres de familia del plantel aseguraron que la presunta agresora registraría un patrón reiterado de conducta violenta contra otros alumnos de la institución e incluso por fuera del plantel educativo.

Ante este hecho y el descontento de varios acudientes con la atención de este caso por parte de las autoridades, varios padres de familia estarían recolectando firmas para la realización de un plantón, exigiendo medidas pertinentes ante este caso que sería repetitivo y del cual serían victimas diferentes estudiantes.

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Activación de protocolos y pronunciamiento de las autoridades

Dos días después del incidente, el rector de la institución se comunicó con los acudientes para expresar sus condolencias e informar el inicio de los trámites ante la Secretaría de Educación de Copacabana. Caracol Radio al consultar sobre este caso a la oficina de comunicaciones del municipio, informaron que ya se le encuentra haciendo seguimiento a este hecho: “La Secretaría de Educación ya activó el Comité de Convivencia Escolar desde el lunes y le está brindando atención psicosocial a ambas familias”.

Por otra parte, Caracol Radio también intentó contactar al rector de la institución por diferentes medios pero no se obtuvo respuesta.