Este martes imputarán a Miguel Quintero, hermano de Daniel Quintero, por presunta corrupción

Medellín, Antioquia

Este martes 25 de agosto se realizará la audiencia de imputación contra Miguel Andrés Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle, dentro de la investigación de la Fiscalía por las presuntas irregularidades en seis contratos suscritos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí.

La diligencia había sido aplazada y finalmente quedó programada para este martes. Además de Miguel Quintero, la Fiscalía imputará a Álvaro Alonso Villada García, quien fue subdirector financiero del Área Metropolitana; Sebastián Ortega Urán, hijo del influyente político William Ortega Rojas, mencionado en otras investigaciones relacionadas con la administración de Daniel Quintero; y Vanessa Álvarez Restrepo, quien fue asesora jurídica del Área Metropolitana y posteriormente secretaria de Medio Ambiente de Medellín.

Con estas cuatro nuevas imputaciones, el número de personas vinculadas formalmente a los diferentes procesos por presunta corrupción relacionados con la administración de Daniel Quintero llegará a 59.

Fiscalía pedirá cárcel para Miguel Quintero y Álvaro Villada

Uno de los puntos centrales de la audiencia será la solicitud de medida de aseguramiento. La Fiscalía anunció que pedirá que Miguel Quintero y Álvaro Villada sean enviados a un centro carcelario.

En el caso de los otros dos procesados, la información conocida hasta ahora no establece que la Fiscalía vaya a solicitar la misma medida.

Será durante la audiencia cuando el ente acusador exponga qué delitos atribuye a cada uno, cuáles son los elementos materiales probatorios que sustentan la imputación y cuáles son los argumentos para solicitar la privación de la libertad.

El nombre de Miguel Quintero ya había aparecido en las audiencias

Aunque esta será la primera vez que Miguel Quintero enfrente formalmente una imputación dentro de este expediente, su nombre ya había aparecido en anteriores audiencias relacionadas con el Área Metropolitana.

Durante el proceso contra el exdirector del Área Metropolitana Juan David Palacio Cardona, la Fiscalía hizo referencia a la posible intervención de personas externas a la estructura formal de la entidad en decisiones relacionadas con contratación y nombramientos.

En esas diligencias también fueron expuestos elementos de la hipótesis investigativa sobre el posible destino de recursos provenientes de los contratos celebrados entre el Área Metropolitana y Bomberos de Itagüí.

La audiencia de este martes será el escenario en el que la Fiscalía deberá formalizar sus señalamientos contra Miguel Quintero, por lo que las referencias realizadas previamente hacen parte de la hipótesis investigativa y no equivalen, por sí mismas, a una condena.

Seis contratos por más de $18.000 millones

El expediente está relacionado con seis contratos celebrados entre 2020 y 2021 entre el Área Metropolitana y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí.

Los contratos tienen un valor conjunto cercano a los $18.656 millones y estaban relacionados con actividades de gestión del riesgo, atención de emergencias, incendios, emergencias ambientales y fortalecimiento de las capacidades de atención, entre otros asuntos.

De acuerdo con la teoría del caso que la Fiscalía ha expuesto en las audiencias anteriores, el supuesto esquema habría permitido una apropiación cercana a los $2.481 millones.

El ente investigador ha cuestionado aspectos relacionados con la modalidad de contratación, la ejecución de los recursos, presuntos sobrecostos y la utilización de documentos para justificar determinados gastos.

El primer condenado ya pidió perdón

La imputación contra Miguel Quintero ocurre después de que uno de los protagonistas de este expediente ya fuera condenado y aceptara responsabilidad por parte de los hechos investigados.

Se trata de Juan Alberto Cardona Henao, quien fue contador y tesorero del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí. Cardona fue condenado a 19 meses de prisión después de que un juzgado avalara un preacuerdo con la Fiscalía.

Durante la audiencia en la que se formalizó el acuerdo, Cardona pidió perdón por su participación en los hechos relacionados con documentos utilizados dentro de la ejecución contractual.

“Reconozco que lo ocurrido fue una actuación equivocada de mi parte y lamento profundamente las consecuencias que esta situación ha generado”, manifestó.

Cardona aceptó responsabilidad por falsedades en documentos privados relacionadas con 15 documentos utilizados como soportes dentro de la ejecución de los contratos y, posteriormente, se convirtió en colaborador de la justicia, entregando información a la Fiscalía sobre el funcionamiento del esquema que investiga el ente acusador.

El propio alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se refirió a esta condena y aseguró que Cardona hizo parte de la estructura investigada y que su colaboración permitirá avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido con los recursos del Área Metropolitana.

Otros procesados también han colaborado con la Fiscalía

El expediente ha avanzado mediante diferentes mecanismos de colaboración con la justicia. Entre los procesados que han buscado acuerdos con la Fiscalía están María Yaneth Rúa García y Elkin de Jesús González, quienes solicitaron principios de oportunidad.

También está Misael Alberto Cadavid Jaramillo, exdirectivo del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, quien inicialmente recibió medida de aseguramiento en establecimiento carcelario y posteriormente pasó a detención domiciliaria dentro de su proceso de colaboración.

Según la información conocida en el proceso, actualmente Cadavid se encuentra bajo un programa de protección a testigos, mientras continúa entregando información a las autoridades.

La Fiscalía cuenta así con declaraciones y mecanismos de colaboración de personas que ya estuvieron vinculadas al funcionamiento de los contratos que ahora forman parte de la investigación contra Miguel Quintero y los otros tres nuevos imputados.

La audiencia de este 25 de agosto permitirá conocer finalmente la imputación formal contra el hermano del exalcalde y los demás procesados, así como la sustentación de la Fiscalía para solicitar que Miguel Quintero y Álvaro Villada sean privados de la libertad en un centro carcelario.