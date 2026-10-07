Condenados tres hombres que asesinaron a un joven con 18 puñaladas en Medellín acusado de robo
El hecho juzgado se registró en la comuna de Castilla. La víctima fue hallada en una zona boscosa sin vida.
Medellín
La fiscalía informó que Cristian Durango Zapata, alias Tombito; Daniel Felipe Villa Rivillas, alias Piña, y Luis Fernando Aristizábal Vargas, alias Melvin, aceptaron ser los responsables del crimen de un hombre a quien acusa de un presunto hurto en la comuna Castilla de Medellín. Por estos hechos, un juez los sentenció a 17 y 11 años de cárcel.
Según la fiscalía, el pasado 11 de mayo de 2025 en el barrio Castilla, los sentenciados, quienes hacían parte de un grupo ilegal del sector, habrían retenido a dos hombres señalándoles de ser los presuntos responsables de un hurto en un establecimiento comercial de la zona. Los llevaron a una zona despoblada en varias motos, pero uno logró huir y el compañero fue hallado sin vida tiempo después.
Según la investigación, los confesos asesinos le generaron 18 heridas con arma cortopunzante a la víctima, lo que le ocasionó la muerte en el sitio.
Los hoy sentenciados aceptaron los delitos de homicidio y hurto, ambas conductas agravadas, por lo que alias Tombito recibió la pena de 17 años y 8 meses de prisión, alias Piña, y alias Melvin la pena de 11 años.
La fiscalía aclara que Mateo Diosa Méndez, un cuarto involucrado en el hecho, se encuentra en etapa de juicio.
Norbey Valle David
Periodista antioqueño con experiencia en diferentes medios de comunicación de televisión y radio, desde...