Condenados tres hombres que asesinaron a un joven con 18 puñaladas en Medellín acusado de robo

Medellín

La fiscalía informó que Cristian Durango Zapata, alias Tombito; Daniel Felipe Villa Rivillas, alias Piña, y Luis Fernando Aristizábal Vargas, alias Melvin, aceptaron ser los responsables del crimen de un hombre a quien acusa de un presunto hurto en la comuna Castilla de Medellín. Por estos hechos, un juez los sentenció a 17 y 11 años de cárcel.

Según la fiscalía, el pasado 11 de mayo de 2025 en el barrio Castilla, los sentenciados, quienes hacían parte de un grupo ilegal del sector, habrían retenido a dos hombres señalándoles de ser los presuntos responsables de un hurto en un establecimiento comercial de la zona. Los llevaron a una zona despoblada en varias motos, pero uno logró huir y el compañero fue hallado sin vida tiempo después.

Según la investigación, los confesos asesinos le generaron 18 heridas con arma cortopunzante a la víctima, lo que le ocasionó la muerte en el sitio.

Los hoy sentenciados aceptaron los delitos de homicidio y hurto, ambas conductas agravadas, por lo que alias Tombito recibió la pena de 17 años y 8 meses de prisión, alias Piña, y alias Melvin la pena de 11 años.

La fiscalía aclara que Mateo Diosa Méndez, un cuarto involucrado en el hecho, se encuentra en etapa de juicio.