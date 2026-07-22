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22 jul 2026 Actualizado 12:34

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Asesinaron a reconocido líder indígena en Chocó

Las autoridades investigan el crimen contra Ruperto Tekia Murri, de 65 años, en Carmen de Atrato.

Imagen de referencia de crimen. I Foto: Getty Images.

Imagen de referencia de crimen. I Foto: Getty Images. / pashapixel

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Chocó

En la noche del martes 21 de julio fue asesinado Ruperto Tekia Murri, de 65 años, un reconocido líder indígena y residente del municipio de Carmen de Atrato en Chocó.

De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades, el homicidio se registró hacia las 7:30 p.m. en el sector La 70, de la vereda El Tejar. La alerta fue emitida por habitantes del sector mediante una llamada telefónica a la Policía, en la que informaron sobre la presencia de un hombre gravemente herido por arma de fuego en la vía pública.

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Tras recibir el aviso, uniformados de la Policía se desplazaron hasta el lugar de los hechos, donde confirmaron que la víctima correspondía a Ruperto Tekia Murri. Según el informe preliminar, el líder indígena presentaba una herida ocasionada por proyectil de arma de fuego en la cabeza, lesión que le causó la muerte en el sitio.

¿Qué se sabe del crimen?

Por ahora, las autoridades no han establecido los móviles del crimen ni la identidad de los responsables. Un equipo de Policía Judicial y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) adelantó la inspección técnica al cadáver y la recolección de elementos materiales probatorios que permitan esclarecer lo ocurrido e identificar a los autores del homicidio.

La Policía Nacional, a través del Departamento de Policía Chocó, informó que se mantienen abiertas las investigaciones para determinar las circunstancias en las que ocurrió este hecho violento, así como las posibles hipótesis que rodean el asesinato que generó conmoción en el municipio.

Laura Sampedro

Laura Sampedro

Comunicadora social y periodista con enfoque en territorio, género y derechos humanos. Con formación...

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