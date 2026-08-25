Procuraduría investigará denuncia por menores durmiendo en pisos de baños en Juegos Intercolegiados

Girardota, Antioquia

La Procuraduría General de la Nación inició una investigación tras la polémica denuncia por las malas condiciones en las que habrían sido alojados varios menores de edad durante la Final Departamental de los Juegos Intercolegiados, realizada en Girardota, entre el 14 y el 23 de agosto.

El Ministerio Público abrió una indagación previa luego de conocer y verificar información relacionada con varios videos que circularon en redes sociales, en los que se observa a niños, niñas y adolescentes que participaron en las competencias durmiendo sobre el piso de un espacio destinado a servicios sanitarios.

Según informó el organismo de control, se revisaron los documentos disponibles en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP), entre ellos el Convenio Interadministrativo suscrito entre INDEPORTES Antioquia e INDER Girardota.

En dicho convenio se contemplaba la obligación de garantizar alojamiento en condiciones dignas para las delegaciones participantes. Para este componente se habrían destinado cerca de $220 millones, correspondientes al alojamiento de 5.500 personas.

El alcalde del municipio del Norte del Valle de Aburrá, Kevin Bernal, señaló ante los hechos, que buscó que los órganos de control indagaran la contratación para establecer si exisitieron irregularidades.

“Seguramente me he equivocado, pero jamás malversado recursos públicos. Decencia en lo Público”, indicó el mandatario local.

Apertura de investigaciones

La Procuraduría busca determinar si las condiciones mostradas en los videos corresponden efectivamente a los espacios dispuestos para los deportistas y si se cumplieron las obligaciones establecidas en el convenio.

Para esclarecer los hechos, el ente de control adelantará las pruebas necesarias y buscará identificar a los servidores públicos que pudieron haber tenido funciones relacionadas con la planeación, organización, ejecución y supervisión del alojamiento de las delegaciones.