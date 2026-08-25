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25 ago 2026 Actualizado 18:48

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Dolly Parton deja un legado imborrable tras más de seis décadas de música y grandes éxitos

La cantante, compositora y actriz estadounidense falleció este martes en Nashville. Su familia confirmó la noticia y no se ha informado la causa de muerte.

NASHVILLE, TENNESSEE - NOVEMBER 13: (FOR EDITORIAL USE ONLY) (EDITORS NOTE: Image has been converted to black and white.) Dolly Parton backstage at the 53rd annual CMA Awards at Bridgestone Arena on November 13, 2019 in Nashville, Tennessee. (Photo by Robby Klein/Getty Images for CMA)

NASHVILLE, TENNESSEE - NOVEMBER 13: (FOR EDITORIAL USE ONLY) (EDITORS NOTE: Image has been converted to black and white.) Dolly Parton backstage at the 53rd annual CMA Awards at Bridgestone Arena on November 13, 2019 in Nashville, Tennessee. (Photo by Robby Klein/Getty Images for CMA) / Robby Klein

NASHVILLE, TENNESSEE - NOVEMBER 13: (FOR EDITORIAL USE ONLY) (EDITORS NOTE: Image has been converted to black and white.) Dolly Parton backstage at the 53rd annual CMA Awards at Bridgestone Arena on November 13, 2019 in Nashville, Tennessee. (Photo by Robby Klein/Getty Images for CMA)
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La música country está de luto. Dolly Parton falleció este martes 25 de agosto a los 80 años, según confirmó su familia. La artista murió en Nashville, Tennessee, y hasta el momento no se ha revelado la causa de su muerte.

Parton desarrolló una carrera de más de seis décadas y se convirtió en una de las figuras más reconocidas de la música estadounidense. A lo largo de su trayectoria vendió más de 100 millones de discos y recibió numerosos reconocimientos, incluidos premios Grammy y su ingreso al Salón de la Fama del Rock and Roll.

Entre sus canciones más recordadas están “Jolene”, “9 to 5” e “I Will Always Love You”, esta última popularizada mundialmente por Whitney Houston.

Además de su trayectoria musical, Parton incursionó en el cine y la televisión y fue reconocida por su trabajo filantrópico. También creó Dollywood, uno de los parques temáticos más conocidos de Estados Unidos, y desarrolló programas destinados a promover la lectura infantil.

La noticia ocurre apenas un día después de que medios internacionales reportaran una actualización sobre el estado de salud de la artista. Parton había enfrentado problemas de salud durante los últimos meses y había cancelado algunas de sus actividades públicas.

Más información

Su familia pidió privacidad y anunció que se realizará una ceremonia privada para sus familiares más cercanos.

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