Shakira anunció los invitados de su último concierto en Madrid: ¿Quiénes la acompañarán?

MADRID, SPAIN - OCTOBER 03: Singer Shakira performs onstage on the 8th night of her European residency at Shakira stadium during "La Mujeres Ya No Lloran" World Tour at Estadio Shakira on October 03, 2026 in Madrid, Spain. (Photo by Nicolas Gerardin/Getty Images / ABA via Getty Images) / Nicolas Gerardin

Este martes, Shakira dio a conocer los invitados del último concierto de su residencia en Madrid.

¿Quiénes serán los invitados del último concierto de Shakira en Madrid?

Para su última presentación en la capital española, la barranquillera estará con el cantante y actor español Dani Martín y los colombianos Beéle y Maluma, quien también se presentará junto a ella este próximo viernes 9 de octubre y se espera que canten por primera vez su nueva colaboración “Agua”.

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¿Cuándo será el último concierto de la residencia?

Este lunes, la estrella colombiana anunció un decimotercer concierto para el 12 de octubre, el Día de la Hispanidad, debido a la alta demanda.

¿Cuál fue la última invitada?

El sábado pasado, en su octavo concierto, Shakira tuvo como invitada a la británica Dua Lipa, con quien interpretó a dúo su clásico “Antología”.

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¿Qué otros artistas han acompañado a Shakira en su residencia?

Otros artistas que la han acompañado en esta residencia han sido la italiana Laura Pausini, con quien también interpretó la canción de su disco “Pies descalzos” de 1997; el español Alejandro Sanz, interpretando su dueto “La tortura” y el éxito “Corazón Partío”, y el monteriano Manuel Turizo, que cantó en su colaboración “Copa Vacía”.

¿Cuándo son los últimos conciertos?

Este fin de semana se realizarán las cuatro últimas presentaciones de la residencia, del viernes 9 al lunes 12 de septiembre, para un total de 13 conciertos.