Paramount completó la adquisición de Warner Bros. y nació el nuevo gigante de Hollywood: Skydance

Este martes, Paramount y Warner Bros. Discovery se convirtió en una sola empresa, bajo el nombre de Skydance Corp., liderada por su presidente y director ejecutivo, David Ellison.

¿Qué dijo su CEO?

“Hoy es un día histórico, no solo para Skydance, sino para toda nuestra industria. Desde el principio, nuestra ambición fue unir estos dos estudios de gran trayectoria y crear un competidor más fuerte, que contara con el talento, los recursos y el alcance necesarios para narrar grandes historias en cualquier género y plataforma, dirigidas a audiencias de todo el mundo. Ahora, esa ambición se ha hecho realidad... Nuestra atención se centra ya en el futuro: construir una empresa que potencie a los creadores, entretenga al público y recompense a los accionistas”, afirmó Ellison.

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¿De cuánto fue el acuerdo y qué estudios y cadenas reúne?

El acuerdo, valorado en 111.000 millones de dólares, reúne a dos grandes estudios, cadenas de televisión, entre ellas CBS, CNN, Comedy Central, MTV y TBS, y los servicios de streaming Paramount+ y HBO Max.

¿Cuántos ingresos generará la nueva compañía?

Según la compañía, la nueva Skydance generará unos ingresos anuales de 70.000 millones de dólares, aunque también deberá hacer frente a una deuda neta de 80.000 millones de dólares.

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¿Cuánto tardó en cerrar el acuerdo?

El cierre del acuerdo se produce poco más de un año después de que Paramount Skydance, la entidad de Ellison creada en 2025 tras la adquisición de Paramount Global por parte de Skydance Media, lanzara su oferta inicial por Warner Bros. Discovery.

¿Qué obstáculos enfrentó?

En el camino se enfrentó a numerosos obstáculos, entre ellos, una oferta rival de Netflix por los activos de WB y una demanda antimonopolio presentada por 12 fiscales generales demócratas, pero finalmente ha logrado concretar la operación.