Pablo Alborán llevará su gira KM0 a Estados Unidos en 2027 con ocho conciertos

El cantante español Pablo Alborán anunció que llevará su Global Tour KM0 a Estados Unidos en 2027, con un total de ocho presentaciones en distintas ciudades del país.

La gira comenzará el 6 de febrero en Miami, en el Kaseya Center, y continuará por Orlando, Atlanta, Nueva York, Washington D.C., Los Ángeles y Houston. El último concierto será el 21 de febrero en Dallas, en el Texas Trust CU Theatre.

Las entradas para la mayoría de las fechas estarán disponibles desde el 28 de agosto a través de Ticketmaster, mientras que los boletos para el concierto de Dallas se podrán adquirir por AXS.

El anuncio se conoce mientras el artista español se recupera de una “neumonía grave”, diagnóstico que lo llevó a cancelar un concierto programado para el 21 de agosto en Ciudad Real, España. Alborán informó que, por recomendación médica, deberá guardar reposo durante varios días.

La gira KM0 respalda su más reciente álbum, KM0, publicado en noviembre y compuesto por 14 canciones y cuatro temas adicionales. El disco está inspirado en experiencias personales relacionadas con la enfermedad de un ser querido.

Antes de llegar a Estados Unidos, Alborán continuará con su recorrido internacional, que incluye presentaciones en España y varios países de Latinoamérica.

A continuación, se presentan las fechas disponibles en Estados Unidos: 6 de febrero: Miami – Kaseya Center. 7 de febrero: Orlando – KIA Center. 9 de febrero: Atlanta – Coca-Cola Roxy. 11 de febrero: Nueva York – Radio City Music Hall. 14 de febrero: Washington D.C. – DAR Constitution Hall. 18 de febrero: Los Ángeles – YouTube Theater. 20 de febrero: Houston – 713 Music Hall. 21 de febrero: Dallas – Texas Trust CU Theatre