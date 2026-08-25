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25 ago 2026 Actualizado 20:56

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David Bisbal adelanta la Navidad con “Amigos del Mundo”, una canción que lleva un mensaje de paz

El cantante español presentó su versión en castellano de “Happy Xmas (War Is Over)”, el clásico de John Lennon y Yoko Ono.

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David Bisbal sorprendió este 25 de agosto con el lanzamiento de “Amigos del Mundo”, una versión en español de “Happy Xmas (War Is Over)”, el reconocido tema de John Lennon y Yoko Ono que, con el paso de los años, se convirtió en un clásico de la temporada navideña.

La nueva interpretación busca conservar el espíritu de la canción original y acercar a las nuevas generaciones su mensaje de paz, esperanza, solidaridad y unión. Para ello, Bisbal cuenta con la participación del Coro Infantil de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en homenaje al coro infantil que acompañó la grabación original.

El tema de Lennon y Ono fue publicado oficialmente en 1971 y nació ligado a su postura contra la guerra de Vietnam. Antes de su lanzamiento, ambos artistas impulsaron la campaña pacifista “War Is Over! If You Want It!”.

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Aunque “Amigos del Mundo” llega en pleno agosto, Bisbal vuelve a acercarse al repertorio navideño después de su proyecto “Todo es posible en Navidad”, lanzado en 2024, y su interpretación de “El burrito sabanero”.

Con esta nueva canción, el artista español busca que un clásico de más de cinco décadas recuerde la importancia de construir un mundo basado en la paz y la solidaridad.

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