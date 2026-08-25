Auxilio funerario para pensionados del magisterio: ¿de cuánto es? Tarifa y cómo solicitarlo

En Caracol Radio le contamos cómo funciona el auxilio funerario para pensionados que da el magisterio, cuál es su monto y cuáles son los trámites que debe realizar para poder solicitarlo:

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¿Cómo funciona el auxilio funerario para pensionados del magisterio?

Este subsidio funciona como un reconocimiento económico a quienes demuestren haber cubierto los gastos del sepelio de un docente ya pensionado por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - FNPS. El monto otorgado equivale a una mensualidad de la pensión, siendo mínimo 5 veces el salario mínimo legal más alto y máximo 10 veces, según el valor de la factura. En caso de que el valor sea menor, se abonará hasta dicho monto.

Documentos y requisitos:

Debe contar con los siguientes documentos:

Fotocopia de la cédula de ciudadanía del docente, la cual debe estar ampliada y legible

Registro civil de defunción del educador (Original)

Factura con sello de cancelación (Original). En que conste la cuantía de los gastos y el nombre e identificación de la persona que lo sufragó.

Copia de la Resolución que lo pensionó por el Fondo del Magisterio.

Copia de comprobante de pago de la última mesada pensional.

Fotocopia de la Cédula de ciudadanía de cada uno de los beneficiarios o de la persona que sufragó los gastos del sepelio.

Radicar los documentos requeridos.

Notificarse de la respuesta.

Estos trámites de pensiones deben ser solicitados y tramitados en los medios dispuestos por el Ministerio de Educación Nacional y la Fiduprevisora en el enlace: HUMANO EN LINEA: https://rrhh.gestionsecretariasdeeducacion.gov.co/humanoEL/Ingresar.aspx

Si es la primera vez que ingresa a la plataforma, regístrese como usuario externo y radique la solicitud del auxilio funerario adjuntando los soportes. También puede realizar consultas o gestionar procesos específicos a través de las Secretarías de Educación correspondientes, bien sea en Bogotá o en las diferentes regiones del país.

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¿Cuánto tiempo tarda?

El tiempo máximo para el trámite de reconocimiento de pensiones desde su radicación y emisión del número de trámite en el aplicativo dispuesto por la Fiduprevisora aplica de acuerdo con lo dispuesto en el decreto 1272 de 2018, esto quiere decir que, tienen un plazo de 3 meses.

Tenga en cuenta: No procede el auxilio cuando no se ha reconocido la pensión de jubilación o el docente falleció sin notificarse del acto administrativo de reconocimiento.

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