Eclipse lunar 27 de agosto: ¿A qué hora será su punto máximo en Colombia? Se verá en varios países

En la noche del jueves 27 y la madrugada del viernes 28 de agosto será visible en Colombia un eclipse lunar parcial, por lo que millones de personas podrán presenciarlo a simple vista, si las condiciones climáticas lo permiten.

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El Planetario de Bogotá destaca que para esas fechas la Luna atravesará parcialmente la sombra de la Tierra, lo que generará un fenómeno observable desde gran parte del país.

Asimismo, destacan que los eclipses lunares, a diferencia de los solares, se pueden observar a simple vista de forma segura, por lo que no se tiene la necesidad de usar filtros u objetos especiales.

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“A diferencia de los eclipses solares, los eclipses lunares pueden observarse de forma completamente segura a simple vista, sin necesidad de filtros o protección especial. También son ideales para apreciarlos con binoculares o telescopios”.

Es así que, durante el eclipse la Luna no desaparecerá completamente, sino que una parte de ella seguirá siendo visible.

¿A qué hora se puede ver el eclipse lunar parcial en Colombia?

Para Bogotá y gran parte del territorio colombiano, el inicio del eclipse será a las 8:23 de la noche del 27 de agosto, alcanzará su punto máximo a las 11:12 de la noche de ese mismo día y finalizará alrededor de las 2:00 de la mañana del 28 de agosto.

En total, el eclipse tendrá una duración de más de cinco horas y media.

¿En qué otros países se verá el elipse lunar?

Aunque aún no se tiene certeza de cuántos países disfrutarán fenómeno astronómico, se confirmó que, además de Colombia, se podrá observar en México, Estados Unidos, Canadá, Ecuador, Perú, Argentina y gran parte de Centroamérica.

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En Europa se verá desde todo el continente, aunque España parece el lugar ideal para presenciarlo. Mientras que en Asia solo se podrá observar en la parte occidental.

Para África solo se podrá mirar en su zona central y occidental.

Según el Instituto Geográfico de España, se trata del momento en el que la Tierra impide que la luz del sol llegue a la Luna, oscureciéndola y haciendo que adquiera un color rojo sobre su superficie por la dispersión de la luz refractada por la atmósfera del planeta.

La NASA explica que hay tres tipos de eclipses de Luna:

Lunar total: La Luna se desplaza a la umbra de la Tierra y parte de la luz solar que pasa por el planeta llega a la superficie de la Luna, iluminándola tenuemente. “Los colores con longitudes de onda más cortas, como el azul y el violeta, se dispersan más fácilmente que los colores con longitudes de onda más largas, como el rojo y el naranja”.

La Luna se desplaza a la umbra de la Tierra y parte de la luz solar que pasa por el planeta llega a la superficie de la Luna, iluminándola tenuemente. “Los colores con longitudes de onda más cortas, como el azul y el violeta, se dispersan más fácilmente que los colores con longitudes de onda más largas, como el rojo y el naranja”. Lunar parcial : Esta es una alineación imperfecta del Sol, la Tierra y la Luna, lo que hace que esta última pase solamente por una parte de la umbra del planeta. “La sombra crece y luego retrocede sin cubrir por completo la Luna”.

: Esta es una alineación imperfecta del Sol, la Tierra y la Luna, lo que hace que esta última pase solamente por una parte de la umbra del planeta. “La sombra crece y luego retrocede sin cubrir por completo la Luna”. Eclipse penumbral: Es el más difícil de detectar. “La Luna viaja a través de la penumbra de la Tierra, o la tenue parte exterior de su sombra. El resplandor de la Luna se apaga tan levemente que puede ser difícil darse cuenta”.

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