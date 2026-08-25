¿Se acabó el auge de grandes influencers? Experta explicó nueva dinámica en redes sociales

Lina Cáceres, experta en comunicación digital y vicepresidenta de Latin World Entertainment, pasó por los micrófonos de Dos Puntos de Caracol Radio para aclarar si llegó o no el fin de los grandes influencers.

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“No estamos ante la caída de los influencers a nivel global, pero sí de los que no tienen comunidad. Si nos vamos a los números, la industria de los grandes creadores de contenido está creciendo aceleradamente. Lo que pasa es que estamos en un momento de transformación donde el área dejó de tener millones de seguidores y alcance para convertirse en una donde la comunidad, los nichos tiene más valor”, aseguró.

Es por esto que señaló que las personas creen que llegó la “caída” de los influencers. Incluso, destacó que esa industria en Latinoamérica alcanzará los 20.000 millones de dólares.

Destacó que actualmente hay una gran ‘ventana’ para que nuevos talentos se hagan conocidos a nivel nacional e internacional. Señaló que esto se debe a que las redes cambiaron los “algoritmos por interés”.

“¿Qué tan interesante es tu video para que la aplicación decida mostrarte más? Entonces, una persona que tiene 1.000 seguidores se puede viralizar más que una que tenga millones”, afirmó.

Asimismo, comentó que buscan las marcas, y a lo que deben apuntar los creadores de contenido, es a generar comunidades.

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