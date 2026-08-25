Convocatoria patrullero de Policía 2026: viajes internacionales, bonificaciones, requisitos y más

La Policía Nacional tiene abiertas las inscripciones para quienes quieran ingresar como patrulleros en la convocatoria 2026-II, un proceso dirigido a hombres y mujeres que cumplan con las condiciones establecidas por la institución.

El plazo para realizar la inscripción vence el 31 de agosto de 2026, por lo que los interesados tienen pocos días para completar el registro.

La convocatoria contempla beneficios económicos, posibilidades de formación especializada y opciones de crecimiento dentro de la institución. Además, algunos aspirantes cuentan con condiciones especiales dependiendo de su nivel educativo o de si son reservistas de primera clase.

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Requisitos para ser patrullero de la Policía

Ser colombiano de nacimiento

No contar con antecedentes penales, disciplinarios o fiscales vigentes.

No deben registrar multas pendientes en el Registro Nacional de Medidas Correctivas.

Edad requerida: Los bachilleres pueden presentarse desde los 17 años y seis meses hasta los 25 años y 364 días. Para quienes tengan títulos técnicos, tecnológicos o profesionales, el límite se amplía hasta los 29 años y 364 días.

Los bachilleres pueden presentarse desde los 17 años y seis meses hasta los 25 años y 364 días. Para quienes tengan títulos técnicos, tecnológicos o profesionales, el límite se amplía hasta los 29 años y 364 días. Los reservistas de primera clase tienen un rango diferente: pueden participar hasta los 27 años y 364 días. Además, esta población puede estar casada y tener un hijo.

Además, esta población puede estar casada y tener un hijo. Contar con licencia de conducción categoría A2 antes del Consejo de Admisión

antes del Consejo de Admisión Tener al día las obligaciones relacionadas con sanciones de tránsito.

“Tendrás derecho a acceder a diversas especialidades, comisiones internacionales (viajes), formación académica continua, bonificación de excelencia que se otorga cada cinco años”, afirmó la entidad.

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Cómo inscribirse para ser patrullero de la Policía en 2026

Ingrese a la plataforma de Incorporación de la Policía.

Aceptar los términos y condiciones

Seleccionar la convocatoria de “Patrullero de la Policía”.

Revisar cada uno de los requisitos y dar clic en “Aceptar”.

¿Cuánto reciben durante la formación?

Durante el periodo de formación está contemplada una bonificación mensual equivalente a un salario mínimo. Para 2026, el valor informado es de $1.750.905.

Los aspirantes también pueden recibir otros beneficios durante su proceso de formación, como bonificación navideña, dotación y servicios de bienestar, alojamiento, alimentación y atención en salud, de acuerdo con las condiciones establecidas por la institución.

“Tendrás derecho a acceder a diversas especialidades, comisiones internacionales (viajes), formación académica continua, bonificación de excelencia que se otorga cada cinco años”, afirmó la entidad.

La convocatoria no solo contempla la formación para convertirse en patrullero. Los seleccionados también pueden acceder a diferentes beneficios durante su carrera.

Entre ellos se encuentran oportunidades de capacitación especializada y participación en comisiones internacionales. También existe una bonificación de excelencia equivalente a tres asignaciones básicas cada cinco años, además de distinciones salariales relacionadas con el desempeño.

Los patrulleros pueden acceder igualmente a subsidios familiares y beneficios relacionados con el cónyuge y los hijos.

En materia académica, la formación permite obtener el título de Técnico Profesional en Servicio de Policía, que puede servir como base para continuar estudios en áreas relacionadas.

¿Cuánto cuesta el proceso de selección?

Los aspirantes deben asumir el costo de los exámenes médicos y las diferentes valoraciones requeridas durante el proceso de incorporación.

Para los hombres, el costo establecido es de $1.744.800, mientras que para las mujeres asciende a $1.854.450.

El procedimiento incluye diferentes etapas, entre ellas revisión documental, valoración médica, entrevistas y pruebas académicas.