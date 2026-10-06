El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Anoche descansó”: hija de Víctor Hugo Ayala resaltó el legado de su padre para los colombianos

Luisa Ayala, hija del cantante y compositor Víctor Hugo Ayala, conversó con 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, para recordar y destacar el legado de su padre en la cultura colombiana, siendo el intérprete del himno nacional de la República, algo que marcó su vida.

Lea aquí: Recordando a Víctor Hugo Ayala: entrevistas con Julio Sánchez Cristo y su paso por la radio

“Adquirir el privilegio de ser el intérprete del himno nacional le llenó el alma. Eso hizo que se preocupara que los himnos de todas las armas se escucharan bien (…). Ese es uno de los legados más importantes que deja”, indicó.

Señaló que hacer que los himnos del Ejército y la Armada se hicieran como grabaciones profesionales fue una de sus preocupaciones, además de que estuvieran al alcance de todos.

¿Cómo fueron los últimos años de Víctor Hugo Ayala?

“Fueron tranquilos, con muchas dificultades de salud que se pudieron manejar bien gracias al excelente cuidado que tuvo”, manifestó.

La hija del cantante e intérprete contó que sus quebrantos de salud se iniciaron a los 77 años, cuando sufrió dos infartos, lo que lo llevó a tener una cirugía de corazón abierto extracorpórea.

Tras esto, aunque seguía activo, estos incidentes hicieron mella en su salud, por lo que decidió alejarse totalmente de los medios y las redes sociales.

“Anoche descansó, era necesario”, dijo su hija.

Canciones

Afirmó que la canción que más le gustaba de su padre era ‘Granada’, y recordó que ‘Amar o morir’ era la que más le gustaba al maestro Ayala.

Finalmente, la hija de Ayala agradeció a Julio Sánchez Cristo y su mesa de trabajo por estar atentos en vida de la trayectoria y la salud de su padre.

Escuche la entrevista completa aquí: