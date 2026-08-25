Policía de Bogotá reforzará seguridad al ingreso del estadio El Campín: serán 700 uniformados

Debido a los recientes desmanes entre hinchas del América de Cali y el Independiente Santa Fe que se presentaron durante el encuentro deportivo en el estadio El Campín, la Alcaldía de Bogotá tomó algunas medidas de seguridad.

Tras la reunión de la Comisión Distrital de Fútbol, se decidió que no se prestara el estadio para que el América juegue como local en Bogotá debido a los daños por el terremoto en el sector de San Fernando en Cali.

Además de estas medidas, el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, anunció que de ahora en adelante será la Policía Metropolitana la encargada de la seguridad al interior del estadio para evitar desmanes.

“Ahora va a ser directamente la Policía Metropolitana. Cada partido clase A requiere más o menos 700 uniformes de la Policía, tanto en el estadio como en los entornos del estadio. Es una capacidad bastante alta pero dados los acontecimientos, vamos a tener que hacerlo”, señaló.

La Policía Metropolitana de Bogotá realizará verificaciones sobre las personas que ingresen a las tribunas y sobre los elementos que pretendan llevar las barras, como banderas y trapos. Estos controles tendrán especial atención en las hinchadas que registren antecedentes o tengan sanciones vigentes.

Una de las principales decisiones adoptadas es que el ingreso de las barras visitantes no estará garantizado de manera automática.

Antes de cada partido se realizará un análisis de las condiciones de seguridad, el comportamiento reciente de las hinchadas y las sanciones vigentes. Con base en esta evaluación, la Comisión determinará si existen las condiciones para autorizar o no su ingreso.