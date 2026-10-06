Excepciones al día sin carro y sin moto en Bucaramanga 2026: Vehículos que NO tienen restricción

Bucaramanga realiza este martes 6 de octubre el Día sin Carro y sin Moto que también se desarrollará en los demás municipios del área metropolitana.

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En Caracol Radio le contamos todo lo que debe saber sobre esta jornada para que no lo multen:

Horarios de la restricción:

La restricción para vehículos particulares regirá entre las 9:00 a. m. y las 4:00 p. m., de acuerdo con la Resolución 590, expedida el 29 de septiembre por la Dirección de Tránsito de Bucaramanga.

Vehículos con restricción:

La medida de pico y placa en Bucaramanga se aplica para:

Automóviles.

Camionetas.

Camperos.

Motocicletas.

Motociclos.

Moto triciclos.

Vehículos automotores de servicio particular.

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Vehículos que NO tienen restricción:

Durante la jornada podrán movilizarse sin necesidad de permiso especial, siempre que se encuentren debidamente identificados y estén siendo utilizados para la prestación de los servicios o la realización de las actividades correspondientes, los vehículos contemplados en las excepciones establecidas en la resolución, entre ellos están:

Vehículos de servicio público de transporte de pasajeros masivo, colectivo e individual, de radio de acción intermunicipal, departamental o nacional.

Vehículos de los organismos de socorro y emergencias, servicios médicos.

Autoridades y organismos de seguridad.

Tránsito y control operativo.

Servicios públicos esenciales.

Asistencia mecánica y vial.

Servicios funerarios.

Vigilancia privada.

Transporte escolar.

Prensa y comunicaciones.

Transporte de valores.

Vehículos blindados.

Vehículos eléctricos y de cero emisiones.

Vehículos utilizados por personas con discapacidad.

Tengo en cuenta que los vehículos de transporte de carga podrán movilizarse por la vía Pamplona-Bucaramanga, ingresando por el tramo comprendido entre el PR 5 y el Parque del Agua, tomando la Av. Quebrada Seca hasta el Mesón de los Búcaros, continuando por el Bulevar Bolívar hasta la Carrera 15 y su intersección con la carrera 3 (CAI La Virgen), y la vía La Cemento hasta el corregimiento de Vijagual (salida al municipio de Rionegro), en ambos sentidos de circulación.

Igualmente, estarán exentos de la medida los vehículos de carga que transiten por el tramo 5 (La Cemento – Café Madrid) y el tramo 4 (Palenque – Café Madrid) en la jurisdicción del municipio de Bucaramanga.

¿De cuánto es la multa si incumple con la medida del día sin carro y sin moto?

El incumplimiento de la medida del día sin carro y sin moto en Bucaramanga dará lugar a una multa que es equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes y el vehículo podrá ser inmovilizado.

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