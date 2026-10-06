UNGRD destinó más de $2.016 millones para atender incendios que dejaron 26.500 hectáreas afectadas

Más de 2.016 millones de pesos destinó la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), para reforzar durante septiembre las labores de extinción de incendios forestales en el país. En total, según lo reportado, los recursos permitieron disponer de 60 horas de vuelo operacional, incluidas 40 horas en helicóptero AS350.

La cifra toma importancia tras el balance entregado que dejó el mes. De acuerdo con la Sala de Crisis Nacional, en septiembre se registraron 416 incendios forestales en 203 municipios de 18 departamentos, con más de 26.500 hectáreas afectadas. En ese sentido, por la magnitud de las emergencias llevó a activar capacidades terrestres y aéreas para apoyar las labores de respuesta en los territorios.

El departamento más afectado fue Tolima, con cerca de 12.900 hectáreas impactadas, además de 104 incendios registrados en 35 municipios. Practicamente, concentró casi la mitad del área afectada por los incendios forestales reportados en el país durante septiembre.

Después de Tolima aparecen Norte de Santander, con más de 3.700 hectáreas afectadas; Valle del Cauca, con aproximadamente 2.320; Huila, con cerca de 1.830; Boyacá, con alrededor de 1.600; Vichada, con 1.100, y Cundinamarca, con cerca de 1.000 hectáreas.

Justamente Tolima que fue el más afetado, la respuesta incluyó el despliegue de aeronaves AT-802 de la Policía Nacional y helicópteros UH-60 y Bell-206 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. En tierra también participaron PONALSAR, la BRIAD del Ejército, brigadas forestales de la Defensa Civil, la Cruz Roja y cuerpos de bomberos.

En ese sentido para retomar, la UNGRD destinó los más de 2.016 millones de pesos para 60 horas de vuelo operacional, de las cuales 40 correspondieron a helicópteros AS350.

Pero la respuesta no se quedó únicamente en la atención de septiembre, segpun el despliegue de la entiendad, informaron además una transferencia de 7.000 millones de pesos a las gobernaciones de Tolima y Boyacá para fortalecer su capacidad de respuesta frente a los incendios forestales: 4.000 millones para Tolima y 3.000 millones para Boyacá.

En Villa de Leyva, Boyacá, otro de los territorios afectados, la UNGRD gestionó apoyo para atender un incendio registrado el 19 de septiembre. Recordemos que este, fue reportado como liquidado el 30 de septiembre, después de afectar unas 1.400 hectáreas. En la operación participaron organismos de socorro, brigadas forestales y cuerpos de bomberos.

¿Cómo se decide cuándo enviar apoyo nacional?

La respuesta funciona de manera escalonada. Primero se activan las capacidades municipales y departamentales y, cuando estas resultan insuficientes frente a la emergencia, se solicita apoyo nacional. La Dirección Nacional de Bomberos evalúa las necesidades y emite un concepto técnico para que la UNGRD gestione las capacidades aéreas con las Fuerzas Militares y la Policía.

El director general de la UNGRD, David Santiago Tamayo Roldán, explicó que los reportes de los territorios permiten establecer qué recursos se necesitan en cada zona y ajustar su distribución de acuerdo con la evolución de los incendios.

Mientras continúan las labores de respuesta, la UNGRD mantiene el llamado a prevenir nuevos incendios: evitar quemas y fogatas, no arrojar colillas ni residuos en zonas de vegetación y reportar rápidamente cualquier señal de humo o fuego a las autoridades.