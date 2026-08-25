Más de 30.000 bogotanos dieron aportes voluntarios al pagar el predial: ¿Qué los motivó?

Un total de 30.365 ciudadanos en Bogotá decidieron pagar un dinero extra en sus impuestos en lo corrido de 2026, lo que representa un aumento del 23,5% frente a los registrados en todo 2025. La cifra fue revelada por la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), que investigó las causas de este comportamiento en la capital.

Al momento de pagar impuestos obligatorios como el Predial o el Vehicular, la Alcaldía da la opción de sumar, de forma voluntaria, un 10% adicional sobre la factura. Si el ciudadano decide no dar ese monto extra, no recibe ninguna multa ni sanción, pues es una decisión 100% libre.

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Para entender por qué alguien decidiría dar ese dinero extra, ANIF realizó un experimento con contribuyentes de la ciudad. El estudio comprobó que el factor decisivo para que las personas aporten es la confianza en el uso del dinero público.

Cuando a los ciudadanos se les explicó que los recursos se usan con eficiencia y transparencia para mejorar la ciudad, su intención de dar el aporte voluntario aumentó de forma notable

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La disposición a dar este dinero extra subió un 61% en el impuesto Predial y un 16% en el de los vehículos cuando los ciudadanos recibieron mensajes que demostraban un manejo eficiente de los recursos públicos.

“La percepción de confianza y eficiencia en el manejo de los recursos públicos aumenta la disposición a aportar”, explicaron los investigadores de ANIF en su informe.

Aunque estos contribuyentes representan menos del 1% del total de la ciudad, ANIF señaló que los datos demuestran que una ciudad con mejores colegios, parques y vías más allá de los cobros obligatorios, la clave está en la credibilidad que proyectan sus autoridades.