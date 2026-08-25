Contraloría indagará si hay sobrecosto en contrato del CNE para capacitar testigos electorales 2026
El ente de control le pidió información al Consejo Nacional Electoral sobre el contrato con la Unión Temporal Actores Electorales 2026.
La Contraloría General ordenó una indagación preliminar para verificar posibles irregularidades y sobrecostos, en contratos realizados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), para la capacitación y acreditación de testigos electorales durante las elecciones de 2026.
Esta entidad contrató a la Unión Temporal Actores Electorales 2026 conformado por las empresas LinkTick y BexTechology.
El ente de control solicitó las fechas de inicio y terminación, valor del contrato, objeto, estado del contrato, interventor y/o supervisor, así como la relación de pagos realizados para cada contrato, y los contratos con LinkTic y BexTechology, empresas que integran la unión temporal en un 95 % y 5 %, respectivamente.
“La decisión se adopta ante los cuestionamientos relacionados con la ejecución de contratos destinados, entre otros componentes, a herramientas tecnológicas, servicios de ciberseguridad, elaboración y distribución de cartillas y actividades de capacitación a testigos electorales”, aseveró la Contraloría.
Es decir, esa capacitación incluyó realizar contratos destinados, entre otros componentes, a herramientas tecnológicas, servicios de ciberseguridad, elaboración y distribución de cartillas y actividades de capacitación a testigos electorales.
Hay que mencionar que una investigación de La Silla Vacía revela que habrían pagado cartillas de 20 páginas a $ 160.000 pesos. También aseguran qe contrataron una herramienta web que dispara su precio sin explicación de fondo y capacitaciones con un gran costo.
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Luisa María Mercado
Periodista egresada de la Universidad de La Sabana, magíster en asuntos Políticos e Internacionales...