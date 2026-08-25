Contraloría indagará si hay sobrecosto en contrato del CNE para capacitar testigos electorales 2026

La Contraloría General ordenó una indagación preliminar para verificar posibles irregularidades y sobrecostos, en contratos realizados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), para la capacitación y acreditación de testigos electorales durante las elecciones de 2026.

Esta entidad contrató a la Unión Temporal Actores Electorales 2026 conformado por las empresas LinkTick y BexTechology.

El ente de control solicitó las fechas de inicio y terminación, valor del contrato, objeto, estado del contrato, interventor y/o supervisor, así como la relación de pagos realizados para cada contrato, y los contratos con LinkTic y BexTechology, empresas que integran la unión temporal en un 95 % y 5 %, respectivamente.

“La decisión se adopta ante los cuestionamientos relacionados con la ejecución de contratos destinados, entre otros componentes, a herramientas tecnológicas, servicios de ciberseguridad, elaboración y distribución de cartillas y actividades de capacitación a testigos electorales”, aseveró la Contraloría.

Es decir, esa capacitación incluyó realizar contratos destinados, entre otros componentes, a herramientas tecnológicas, servicios de ciberseguridad, elaboración y distribución de cartillas y actividades de capacitación a testigos electorales.

Hay que mencionar que una investigación de La Silla Vacía revela que habrían pagado cartillas de 20 páginas a $ 160.000 pesos. También aseguran qe contrataron una herramienta web que dispara su precio sin explicación de fondo y capacitaciones con un gran costo.

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