Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

25 ago 2026 Actualizado 12:02

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Política

Contraloría indagará si hay sobrecosto en contrato del CNE para capacitar testigos electorales 2026

El ente de control le pidió información al Consejo Nacional Electoral sobre el contrato con la Unión Temporal Actores Electorales 2026.

Consejo Nacional Electoral (CNE-COLPRENSA).

Consejo Nacional Electoral (CNE-COLPRENSA). / CNE

Consejo Nacional Electoral (CNE-COLPRENSA).
Añadir Caracol Radio en Google

La Contraloría General ordenó una indagación preliminar para verificar posibles irregularidades y sobrecostos, en contratos realizados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), para la capacitación y acreditación de testigos electorales durante las elecciones de 2026.

Esta entidad contrató a la Unión Temporal Actores Electorales 2026 conformado por las empresas LinkTick y BexTechology.

El ente de control solicitó las fechas de inicio y terminación, valor del contrato, objeto, estado del contrato, interventor y/o supervisor, así como la relación de pagos realizados para cada contrato, y los contratos con LinkTic y BexTechology, empresas que integran la unión temporal en un 95 % y 5 %, respectivamente.

“La decisión se adopta ante los cuestionamientos relacionados con la ejecución de contratos destinados, entre otros componentes, a herramientas tecnológicas, servicios de ciberseguridad, elaboración y distribución de cartillas y actividades de capacitación a testigos electorales”, aseveró la Contraloría.

Es decir, esa capacitación incluyó realizar contratos destinados, entre otros componentes, a herramientas tecnológicas, servicios de ciberseguridad, elaboración y distribución de cartillas y actividades de capacitación a testigos electorales.

Hay que mencionar que una investigación de La Silla Vacía revela que habrían pagado cartillas de 20 páginas a $ 160.000 pesos. También aseguran qe contrataron una herramienta web que dispara su precio sin explicación de fondo y capacitaciones con un gran costo.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Directo

Escucha el audio

00:00:00
Luisa María Mercado

Luisa María Mercado

Periodista egresada de la Universidad de La Sabana, magíster en asuntos Políticos e Internacionales...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir