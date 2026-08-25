Orden de Abelardo de deportar migrantes genera choque en Congreso: “Hay que poner orden en la casa”

El presidente Abelardo de la Espriella ordenó el inicio de operativos para identificar y deportar a extranjeros que se encuentren en situación irregular en Colombia.

Además, desde el Gobierno, anunciaron que quienes además estén involucrados en actividades delictivas serán priorizados para procesos de deportación.

Al respecto, Alexandra Pineda, representante del Pacto Histórico y Alejandro Murcia, representante del Centro Democrático, debatieron en 6AM W.

Desde el Pacto Histórico hablan de persecución, xenofobia, y criminalización de los migrantes, especialmente de la diáspora venezolana.

“La migración no es un delito y está parada y sustentada en el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, partamos de ahí. La deportación no puede convertirse en un mecanismo de estigmatización, que es lo que se siente con esta declaración de Abelardo. Tampoco puede convertirse en una política de exclusión”, comenzó diciendo Pineda.

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