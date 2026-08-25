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25 ago 2026 Actualizado 13:59

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¿Debería acabarse o modificarse el Consejo Nacional Electoral? Congresistas debaten

Mauricio Toro, representante Alianza Verde y Gabriel Becerra, representante del Pacto Histórico, hablan sobre el proyecto para reformar el Consejo Nacional Electoral.

Mauricio Toro, representante Alianza Verde, Gabriel Becerra, del Pacto Histórico y Didier Lobo, senador.

Mauricio Toro, representante Alianza Verde, Gabriel Becerra, del Pacto Histórico y Didier Lobo, senador.

Mauricio Toro, representante Alianza Verde, Gabriel Becerra, del Pacto Histórico y Didier Lobo, senador.
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Mauricio Toro, representante Alianza Verde y Gabriel Becerra, del Pacto Histórico, hablan sobre el proyecto para reformar el Consejo Nacional Electoral. Además, se refirieron sobre los movimientos que están haciendo de los partidos para elegir a los nuevos magistrados del CNE.

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Laura Rojas

Laura Rojas

Periodista y comunicadora social de la Universidad Sergio Arboleda. Experiencia en periodismo digital...

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