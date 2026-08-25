¿Debería acabarse o modificarse el Consejo Nacional Electoral? Congresistas debaten
Mauricio Toro, representante Alianza Verde y Gabriel Becerra, representante del Pacto Histórico, hablan sobre el proyecto para reformar el Consejo Nacional Electoral.
Mauricio Toro, representante Alianza Verde y Gabriel Becerra, del Pacto Histórico, hablan sobre el proyecto para reformar el Consejo Nacional Electoral. Además, se refirieron sobre los movimientos que están haciendo de los partidos para elegir a los nuevos magistrados del CNE.
Noticia en desarrollo.
Laura Rojas
Periodista y comunicadora social de la Universidad Sergio Arboleda. Experiencia en periodismo digital...