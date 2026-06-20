Un total de 266.764 testigos electorales se inscribieron para vigilar la segunda vuelta presidencial

De acuerdo con el balance oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE), las campañas presidenciales registraron 266.764 testigos electorales y 942 auditores de sistemas para ejercer labores de vigilancia y control durante la jornada democrática.

Gracias a la implementación de la Plataforma Única de Postulación y Acreditación de Actores Electorales, el CNE logró una amplia cobertura de las mesas de votación en todo el territorio nacional, fortaleciendo los mecanismos de seguimiento y verificación del proceso electoral.

El Director de Vigilancia e Inspección Electoral del Consejo Nacional Electoral de Colombia, José Antonio Parra Fandiño, dijo qué: “Tuvimos acompañamiento de funcionarios de la Procuraduría General de la Nación, con quienes extendimos actas sobre el cierre de la plataforma y queremos informar a la comunidad que para una 2o vuelta presidencial, es una de las mayores postulaciones que hemos tenido en la historia”.

El funcionario explicó que: “de los 266.764 testigos que habrá, para las elecciones del 21 de junio, la campaña del Pacto Histórico postuló 139.530 testigos y la campaña Defensores de la Patria, postuló 127.234: “de esa cifra tenemos 259 mil testigos electorales acreditados para mesas de votación, y más de 7 mil 700 testigos postulados para las diferentes comisiones escrutadoras establecidas en el territorio colombiano”, agregó.

Estas cifras representan, más del 96.6% de las mesas de votación habilitadas en Colombia contarán con presencia de testigos electorales acreditados, una participación que contribuye al ejercicio del control ciudadano y refuerza la credibilidad en los resultados de la jornada.

La cifra registrada representa un crecimiento de 30.9% testigos frente a la segunda vuelta presidencial de 2022, lo que evidencia que las herramientas tecnológicas puestas al servicio de la democracia, aumentan la participación en el control por parte de los actores electorales.

Actualmente, el CNE adelanta las acreditaciones y capacitaciones correspondientes a los ciudadanos postulados, permitiendo que puedan ejercer sus funciones en las mesas de votación y comisiones escrutadoras.

La vigilancia electoral de los comicios del próximo 21 de junio de 2026, contarán por primera vez con la presencia de 35.747 mesas de votación custodiadas por 2 testigos electorales de cada una de las colectividades políticas en contienda, debido a la decisión que fue adoptada por la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral y materializada por las agrupaciones políticas.