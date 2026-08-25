Censo económico reveló que 9.200 empresas registraron afectación por el terremoto en el Valle

Por medio de un censo realizado por la Cámara de Comercio de Cali y Confecámaras, se ha logrado detectar hasta el momento alrededor de 29 mil unidades productivas afectadas por el terremoto en los cinco departamentos donde se generó el mayor impacto, de las cuales 9.200 corresponden al departamento del Valle del Cauca y más de tres mil a Cali.

Según la información recolectada a través de una plataforma se ha podido definir el estado de cada una de las empresas y sus necesidades inmediatas. “Les pedimos también que adjunten ciertas imágenes así el algoritmo que está detrás de la herramienta permite calificar si el estado es crítico, grave o moderado”, explicó la presidenta de la Cámara de Comercio de Cali.

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Con estos datos se puede definir el tipo de ayuda que requiere cada empresa, algunos han manifestado a través de la encuesta que necesitan reposición de sus activos y sus bienes de capital, reubicación, capital de trabajo que puede ser capital semilla no reembolsable o créditos a tasas muy bajas.

María del Mar Palao aseguró que, según las cifras, el 43% de las empresas afectadas del total nacional son del Valle del Cauca. “Hay un punto importante a resaltar y es que muchas de estas compañías, cerca del 37% están diciendo que no pueden operar”, agregó la presidenta. El 53% dice que sus afectaciones son críticas, mientras que en Cali el 63% de las empresas reporta afectaciones graves o críticas y el 39% indica que no puede operar actualmente.

De las empresas del Valle el 34% corresponden a Cali y le sigue Buenaventura y Roldanillo.

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En cuanto al empleo, el 74% de las empresas manifestó que tienen entre uno y veinte empleos en riesgo, lo que refleja la vulnerabilidad de miles de pequeños negocios.

Los sectores más afectados son el comercio (42%), alojamiento, gastronomía y turismo (21%) e industrias manufactureras (13%).

Dicha situación es de total atención del gobierno y la Cámara, ya que se verá afectado un gran porcentaje del empleo en la región.

“Necesitamos justamente, que haya una reactivación del tejido empresarial para que se vuelvan a dinamizar los empleos y se normalice la vida de todos los ciudadanos en las zonas afectadas”, concluyó Palau.

Sin embargo, es difícil precisar cuándo se normalizará la dinámica económica porque depende del nivel de afectación, algunas, según informó la Cámara de Comercio, ya comenzaron a operar, mientras otras tomarán más tiempo por su estado crítico. Depende del caso podrían tardar entre 3 a 6 meses o 2 a 4 años para una reactivación total.

Algunas empresas están aplicando la operación a través de WhatsApp y redes sociales “así no sea en el local específico, están llamando también a hacerlo por Instagram, por otros medios. O sea, veo mucha gente interesada en que la reactivación se dé así sea de forma, no tradicional y nosotros también estamos llamando a que todos los medios no tradicionales se puedan activar”, dijo María del Mar Palau.

Cabe recordar que la línea de atención y recepción de afectaciones a empresas por el terremoto de pasado 10 de agosto estará habilitada hasta el 30 de agosto.

Mientras tanto las Cámaras de Comercio siguen brindando apoyo “a través de modelos como el de Bancóldex, por ejemplo, para sacar líneas de tasa compensada y trabajar con los fondos regionales y el Fondo Nacional de Garantías para hacer un ejercicio conjunto de líneas de crédito de tasa compensada o de tasa casi que subsidiada, para que a través del tejido financiero local se puedan ver los beneficios en los comercios afectados”, precisó María del Mar Palao.