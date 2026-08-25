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25 ago 2026 Actualizado 13:55

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Empresarios apoyan la recuperación de Buenaventura apadrinando barrios afectados por el terremoto

El vínculo y compromiso de los empresarios se dio tras varias reuniones con el Comité Intergremial, autoridades locales, organismos multilaterales y el presidente de la República

Buenaventura luego del terremoto del 10 de agosto / Foto: Gobernación del Valle del Cauca

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Mientras el presidente de la República Abalardo de la Espriella ha llegado a Buenaventura con el apoyo de materiales y maquinaria para la recuperación de vías y viviendas tras el terremoto, la Gobernación del Valle se comprometió con pagar la mano de obra a los dueños afectados, de esta manera tienen un ingreso económico y al mismo tiempo reconstruyen sus casas.

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Al mismo tiempo, en reunión con al menos 50 voceros del gremio empresarial y económico de Buenaventura se comprometieron a apadrinar sectores afectados.

“Por ejemplo, uno de ellos va a apadrinar siete consejos comunitarios que están cerca de su puerto, otros van a decidir un barrio y vamos a mapearlo para poder hacer un seguimiento. Esto se va a complementar con recursos del Fondo Milagro del presidente de la República, que ha estado apoyando tanto a buenaventura y al Valle del Cauca, y con recursos de la Gobernación del Valle”, explicó la gobernadora del Valle Dilian Francisca Toro.

Buenaventura luego del terremoto del 10 de agosto / Foto: Gobernación del Valle del Cauca

Buenaventura luego del terremoto del 10 de agosto / Foto: Gobernación del Valle del Cauca

Buenaventura luego del terremoto del 10 de agosto / Foto: Gobernación del Valle del Cauca

Buenaventura luego del terremoto del 10 de agosto / Foto: Gobernación del Valle del Cauca

Los empresarios y gremios se comprometieron a brindar el apoyo en resconstrucción de vivienda, mientras la gobernación prioriza la construcción de 90 viviendas en el barrio Lleras y la entrega de materiales y el trabajo comunitario para reconstruir 43 casas que colapsaron en el corregimiento de Zacarías y la recuperación de la infraestructura educativa afectada en el distrito.

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En cuanto al resto del departamento, la gobernadora señaló que se va a instalar un banco de materiales en cada municipio afectado, los alcaldes serán los que aporten la información de las viviendas más afectadas y el gobierno departamental asumirá el costo y envío de insumos.

Andrea Mesa

Andrea Mesa

Comunicadora social y periodista y licenciada en historia, egresada de la Universidad del Valle con...

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