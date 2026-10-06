Dos hombres fueron enviados a prisión por vigilar y facilitar fuga en atentado a Base Aérea en Cali

Por vigilar y facilitar fuga tras atentado a Base Aérea en Cali, dos hombres a la cárcel - Foto Fiscalía

Dos hombres señalados por la Fiscalía de cumplir funciones clave en la logística del atentado con explosivos contra la Base Aérea Marco Fidel Suárez, en Cali, fueron enviados a la cárcel mientras avanza el proceso judicial.

Se trata de Sebastián Rojas Becerra y Sebastián Torres Caicedo, quienes fueron capturados en dos inmuebles de la capital del Valle durante diligencias adelantadas por la Sijín de la Policía.

Durante las audiencias, el fiscal del caso explicó cuál habría sido el papel de cada uno en el ataque ocurrido el 21 de agosto de 2025, cuando dos vehículos cargados con explosivos fueron abandonados frente a las instalaciones militares. Uno de ellos detonó y dejó seis personas muertas y 59 lesionadas, según lo expuesto por el ente acusador.

De acuerdo con la Fiscalía, Sebastián Rojas Becerra se movilizaba en una motocicleta y cumplía funciones de vigilancia, informando oportunamente sobre la presencia de retenes o integrantes de la Fuerza Pública que pudieran interferir con la operación.

Entre tanto, Sebastián Torres Caicedo habría permanecido cerca del lugar de la explosión con la misión de recoger a uno de los conductores que habría estacionado y dejado el vehículo cargado con explosivos frente a la Base Aérea.

El fiscal sostuvo que Torres debía recoger al conductor después de la detonación y trasladarlo hasta un apartamento señalado como punto de reunión, donde, según la acusación, permanecerían mientras “se calmaban las aguas”, con el propósito de evitar su identificación y captura.

La Fiscalía también señaló que los procesados habrían actuado en el marco del accionar de la disidencia de las FARC Frente Jaime Martínez y que, con conocimiento y voluntad, habrían contribuido a ejecutar un ataque indiscriminado mediante el uso de un explosivo que, según el ente acusador, produjo una onda de gran magnitud y graves daños.

El atentado provocó la muerte de un menor de 17 años, aspecto resaltado por el fiscal durante la audiencia, además de las lesiones ocasionadas a decenas de personas y los daños derivados de la explosión.

A Rojas Becerra y Torres Caicedo les fueron imputados los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio y terrorismo, terrorismo, homicidio en persona protegida, homicidio en persona protegida en grado de tentativa y fabricación, tráfico y porte de armas o municiones de uso restringido o privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos agravado.

Los dos procesados no aceptaron los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras continúa el proceso.

Durante uno de los procedimientos también fue capturada en flagrancia Erly Tatiana Montoya Quintero, compañera sentimental de Torres Caicedo, a quien le fueron encontradas varias dosis de estupefacientes.

La mujer fue imputada por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y también fue enviada a un centro carcelario.