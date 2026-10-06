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06 oct 2026 Actualizado 00:39

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Puente Mariano Ospina Pérez tiene fallas estructurales y será demolido, confirmó Gobernación Valle

Debido a sus condiciones estructurales, el puente será demolido.

Actualmente el puente cuenta con señalización y elementos de bloqueo para evitar el tránsito de personas y de vehículos.

Actualmente el puente cuenta con señalización y elementos de bloqueo para evitar el tránsito de personas y de vehículos.

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No usar el puente ‘Mariano Ospina Pérez’, sobre el río Cauca, que conecta a los municipios de La Unión y La Victoria, con cierre total tras las afectaciones sufridas por la estructura con el terremoto del pasado 10 de agosto, reiteró la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro.

Transitar por esta estructura representa un peligro constante para la comunidad, porque la estructura amenaza un colapso total, advirtió la mandataria.

No se puede pasar por el puente ni a pie, ni en bicicleta, ni en moto, ni en nada porque el puente se puede caer”, recalcó la gobernadora del Valle.

Confirmó además que “debido a sus condiciones estructurales, el puente ‘Mariano Ospina Pérez’ será demolido.

Actualmente, el puente cuenta con señalización y elementos de bloqueo para evitar el tránsito de personas y de vehículos.

Los usuarios pueden tomar alternativas como el puente ‘Omar Torrijos’, entre Zarzal y Roldanillo, que está con paso restringido para vehículos de hasta 14 pasajeros. Así como transitar por la Troncal de Occidente hasta Zarzal o la vía Panorama.

Juan Carlos Díaz

Juan Carlos Díaz

Periodista Caracol Radio. Premios: Beca “Voces que transforman” Baudó/Pnud 2026. Gobernación Valle “Gerardo...

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