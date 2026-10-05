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05 oct 2026 Actualizado 22:14

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A los 76 años murió Mario Fernando Prado

Fue columnista de El País de Cali, abogado y publicista. “Su partida deja un vacío en el periodismo regional y en los espacios culturales de la ciudad”, manifestó el alcalde de Cali, Alejandro Eder.

Mario Fernando Prado era reconocido por sus entrevistas tocando el piano.

Mario Fernando Prado era reconocido por sus entrevistas tocando el piano.

Mario Fernando Prado era reconocido por sus entrevistas tocando el piano.
Cali
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Luego de padecer un cáncer, este lunes 5 de octubre de 2026, falleció en Cali Mario Fernando Prado.

Además de ser administrador de empresas, abogado y publicista, trabajo en varios medios de comunicación de Cali, como El País, el programa radial Oye Cali y Mario Fernando Piano, que se transmitía por el Canal 2.

Precisamente Prado era recordado por sus entrevistas a figuras públicas mientras tocaba el piano.

Mario Fernando fue fundador de la agencia MF Publicidad Mercadeo Limitada.

“Su partida deja un vacío en el periodismo regional y en los espacios culturales de la ciudad, pero también un legado construido a través de sus escritos, sus conversaciones, sus aportes a la vida pública y su amor por Cali”, manifestó el alcalde de Cali, Alejandro Eder.

Fue galardonado en dos ocasiones con el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar.

Juan Carlos Díaz

Juan Carlos Díaz

Periodista Caracol Radio. Premios: Beca “Voces que transforman” Baudó/Pnud 2026. Gobernación Valle “Gerardo...

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