A los 76 años murió Mario Fernando Prado

Mario Fernando Prado era reconocido por sus entrevistas tocando el piano.

Luego de padecer un cáncer, este lunes 5 de octubre de 2026, falleció en Cali Mario Fernando Prado.

Además de ser administrador de empresas, abogado y publicista, trabajo en varios medios de comunicación de Cali, como El País, el programa radial Oye Cali y Mario Fernando Piano, que se transmitía por el Canal 2.

Precisamente Prado era recordado por sus entrevistas a figuras públicas mientras tocaba el piano.

Mario Fernando fue fundador de la agencia MF Publicidad Mercadeo Limitada.

“Su partida deja un vacío en el periodismo regional y en los espacios culturales de la ciudad, pero también un legado construido a través de sus escritos, sus conversaciones, sus aportes a la vida pública y su amor por Cali”, manifestó el alcalde de Cali, Alejandro Eder.

Fue galardonado en dos ocasiones con el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar.