A los 76 años murió Mario Fernando Prado
Fue columnista de El País de Cali, abogado y publicista. “Su partida deja un vacío en el periodismo regional y en los espacios culturales de la ciudad”, manifestó el alcalde de Cali, Alejandro Eder.
Luego de padecer un cáncer, este lunes 5 de octubre de 2026, falleció en Cali Mario Fernando Prado.
Además de ser administrador de empresas, abogado y publicista, trabajo en varios medios de comunicación de Cali, como El País, el programa radial Oye Cali y Mario Fernando Piano, que se transmitía por el Canal 2.
Precisamente Prado era recordado por sus entrevistas a figuras públicas mientras tocaba el piano.
Mario Fernando fue fundador de la agencia MF Publicidad Mercadeo Limitada.
“Su partida deja un vacío en el periodismo regional y en los espacios culturales de la ciudad, pero también un legado construido a través de sus escritos, sus conversaciones, sus aportes a la vida pública y su amor por Cali”, manifestó el alcalde de Cali, Alejandro Eder.
Fue galardonado en dos ocasiones con el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar.
Juan Carlos Díaz
Periodista Caracol Radio. Premios: Beca “Voces que transforman” Baudó/Pnud 2026. Gobernación Valle “Gerardo...