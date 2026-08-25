38 abuelitos necesitan vivienda temporal tras daños que dejó el terremoto en una fundación de Cali

En pleno centro de Cali, 38 adultos mayores que viven en la Fundación para el Desarrollo Integral del Anciano Jesús de Nazareth necesitan ayuda urgente tras los daños que dejó el terremoto.

La edificación, ubicada en la carrera 14 # 9-41, en el barrio San Bosco, sufrió afectaciones principalmente en los techos. También hay algunas paredes con grietas que deben ser reparadas.

Caracol Radio estuvo en el lugar y conoció la situación que enfrenta esta fundación, que durante 33 años ha atendido a adultos mayores, muchos de ellos recogidos de las calles o que llegaron allí después de ser abandonados por sus familias.

Aunque ninguno de los 38 abuelitos resultó herido durante el terremoto, la estructura de la antigua casona, construida en adobe y teja, requiere trabajos urgentes. Para poder intervenirla, 12 adultos mayores que permanecen en la parte delantera deben ser evacuados temporalmente.

Martha Lugo, directora de la fundación, explicó que el techo de varias zonas quedó afectado y que incluso actualmente no cuentan con espacios como la cocina y una habitación, por lo que necesitan avanzar cuanto antes con las reparaciones.

“Necesitamos reubicar los abuelos que están en la parte de adelante, que son 12. Esto es urgente”, explicó Lugo.

La fundación ya ha recibido materiales gracias a las donaciones de ciudadanos, pero ahora enfrenta dos necesidades principales: una vivienda temporal para los 12 adultos mayores y personas que ayuden con la mano de obra para las reparaciones.

La solicitud es conseguir una casa donde puedan permanecer durante aproximadamente un mes o mes y medio. Según la directora, algunas personas se han ofrecido a pagar el arriendo, pero todavía necesitan encontrar el inmueble.

La Fundación Jesús de Nazareth funciona gracias al apoyo de ciudadanos y organizaciones que durante años han respaldado su labor. Ahora, después del terremoto, sus 38 habitantes necesitan nuevamente de esa solidaridad para poder permanecer en un lugar seguro.

Quienes puedan ayudar con una vivienda temporal, el arriendo o la mano de obra pueden comunicarse al 317 448 1538.

📍 Fundación Jesús de Nazareth

Carrera 14 # 9-41, barrio San Bosco, Cali.