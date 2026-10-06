Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

06 oct 2026 Actualizado 13:21

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Cali

Extraditado de España, presunto integrante de Los Shottas será judicializado por secuestro y tortura

El hombre es señalado de participar en el secuestro de un taxista por cuya liberación exigían $500 millones

Alias Gustavo, extraditado de España, presunto integrante de Los Shottas será judicializado por secuestro y tortura

Alias Gustavo, extraditado de España, presunto integrante de Los Shottas será judicializado por secuestro y tortura

Alias Gustavo, extraditado de España, presunto integrante de Los Shottas será judicializado por secuestro y tortura
Cali
Añadir Caracol Radio en Google

Tras su extradición desde España, Gustavo Adolfo Bonilla López, alias Gustavo, presunto integrante de banda criminal Los Shottas, deberá responder ante la justicia colombiana por su presunta participación en el secuestro y tortura de un taxista en Buenaventura.

Los hechos ocurrieron el 24 de febrero de 2023 en el barrio Juan XXIII, donde, según la investigación, la víctima habría sido retenida y sometida a torturas por integrantes de esta estructura criminal.

De acuerdo con las autoridades, por la liberación del taxista los captores exigían a su familia el pago de 500 millones de pesos. El caso estaría relacionado con las acciones de control territorial e intimidación atribuidas a Los Shottas en Buenaventura.

Alias Gustavo es requerido por el Juzgado Sexto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Buenaventura, debido a su presunta participación directa en estos hechos.

El señalado integrante de Los Shottas fue ubicado y retenido en España y posteriormente trasladado a Colombia para que responda ante las autoridades judiciales por los delitos que le son atribuidos.

Mairon Benavides Cadena

Mairon Benavides Cadena

Periodista en Caracol Radio. Premio de Periodismo Alfonso Bonilla Aragón 2024. Docente universitario. Comunicador...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado