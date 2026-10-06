Alias Gustavo, extraditado de España, presunto integrante de Los Shottas será judicializado por secuestro y tortura

Tras su extradición desde España, Gustavo Adolfo Bonilla López, alias Gustavo, presunto integrante de banda criminal Los Shottas, deberá responder ante la justicia colombiana por su presunta participación en el secuestro y tortura de un taxista en Buenaventura.

Los hechos ocurrieron el 24 de febrero de 2023 en el barrio Juan XXIII, donde, según la investigación, la víctima habría sido retenida y sometida a torturas por integrantes de esta estructura criminal.

De acuerdo con las autoridades, por la liberación del taxista los captores exigían a su familia el pago de 500 millones de pesos. El caso estaría relacionado con las acciones de control territorial e intimidación atribuidas a Los Shottas en Buenaventura.

Alias Gustavo es requerido por el Juzgado Sexto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Buenaventura, debido a su presunta participación directa en estos hechos.

El señalado integrante de Los Shottas fue ubicado y retenido en España y posteriormente trasladado a Colombia para que responda ante las autoridades judiciales por los delitos que le son atribuidos.