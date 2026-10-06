Cuatro presos intimidaron a un policía y se fugaron de una estación del norte de Cali

Estación de Policía de la Flora, Norte de Cali / Caracol Radio Cali

Un fuerte operativo y un plan candado adelantan las autoridades en Cali tras la fuga de cuatro capturados que permanecían recluidos en la estación de Policía La Flora, en el norte de la ciudad.

De acuerdo con la información preliminar, los cuatro hombres aprovecharon el momento en que recibían sus alimentos para intimidar al uniformado que cumplía funciones de custodio. Posteriormente, habrían logrado salir de la estación y escapar.

Los fugados fueron identificados como Julián Darío Rodríguez, Carlos Andrés Loboa, Jhon Breyner Cruz y Alejandro Díaz Muelas.

La Policía Metropolitana de Cali confirmó que los cuatro hombres estaban detenidos en esta estación, ubicada en el barrio Versalles, y que habían sido capturados por diferentes delitos, entre ellos concierto para delinquir, homicidio y hurto.

Tras la fuga, las autoridades desplegaron un operativo de búsqueda en diferentes sectores de la ciudad para dar con el paradero de los cuatro hombres, quienes ahora también deberán responder por el delito de fuga de presos.

Esta no es la primera fuga registrada en esta estación de Policía. En julio de 2022, 36 detenidos escaparon después de romper los barrotes de una de las celdas. Para ese momento, la estación registraba un hacinamiento superior al 470 por ciento.